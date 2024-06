El Concello de Vilalba presenta el proyecto del PAI, que contará con 20 plazas

El demandado Punto de Atención á Infancia (PAI) de Vilalba, que ofrecerá una veintena de plazas para menores de cero a tres años, estará un paso más cerca de ser una realidad si prospera el proyecto de obra que el equipo de gobierno lleva este viernes a un pleno extraordinario fijado para las nueve de la mañana.

"Damos un paso máis para acadar o noso obxectivo de poder ofrecer no vindeiro curso máis prazas para atención da primeira infancia e para que, deste xeito, as familias vilalbesas conten con máis posibilidades de conciliación", detacó la alcaldesa, Marta Rouco, sobre esta iniciativa, con la que se busca dar respuesta a las peticiones de varias familias que no disponían de plaza ni en A Galiña Azul ni en la escuela infantil municipal —esta también se puso en marcha hace unos años por el mismo motivo—.

La nueva dotación se ubicará en la primera planta del edificio de la plaza de abastos, donde se acondicionará uno de los locales para adaptarlo a la normativa que regula este tipo de servicios. "O estudo técnico está deseñado para obter as autorizacións, licenzas e permisos pertinentes para acondicionar o local e para poder sacar a licitación a súa reforma", avanza la regidora vilalbesa.

Nueva distribución

El proyecto contempla el derribo de varios elementos exteriores y la eliminación por completo de la distribución interior actual del local. La intervención supone también la realización de obras en la fachada, como la apertura de nuevos huecos, y la colocación de una envolvente para cumplir con los requisitos técnicos estipulados.

Una vez retirado todo aquello que no se conservará, se procederá a dotar el espacio de tabiquería ligera y se habilitará una nueva zona de acceso. Desde el Concello resaltan que la nueva distribución del espacio interior será "de tipo aberto e diáfano".

La instalación contará con cinco zonas diferenciadas: una destinada al gateo, otra de descanso, una parte para higiene, aseos y un espacio de preparación de alimentos que dispondrá de varios electrodomésticos.

La actuación se completará con la instalación de sistemas de protección contra incendios, contra la exposición al radón y de ventilación, así como medidas de ahorro energético o un sistema de gestión de residuos.

Subvención

El presupuesto para acondicionar el espacio de la plaza de abastos supera los 120.000 euros, que se financiarán a través de una subvención concedida por la Xunta de Galicia.

"O PAI é un espazo no que se ofrecerá a arredor de 20 familias coidados, atencións e ensinanza para as súas crianzas coa finalidade de contribuír ao seu desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual", concluye Rouco.

Además del estudio del futuro Punto de Atención á Infancia, la corporación vilalbesa debatirá en la sesión extraordinaria de este viernes otros dos puntos: el expediente de contratación del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria y el texto regulador del precio público para acceder durante este verano a las nuevas piscinas.