El Concello pontés urge una solución para el edificio intergeneracional

El Concello de As Pontes urge a la Xunta una solución definitiva para las deficiencias del edificio intergeneracional, que arrastra muchos problemas, como que uno de los dos ascensores está inhabilitado o continuas incidencias con la caldera, que provocan que se quede sin calefacción y sin agua caliente el centro de día ubicado en el mismo inmueble.

"Se tiene que buscar una solución definitiva, no parches", indica la concejala de Benestar Social, Tania Pardo, que explica que cuando se inunda el bajo, "que es muy a menudo", no funcionan las bombas de achique y empiezan los problemas.

"Llevamos años con esto y tiene que ir la Policía Local o Protección Civil cada poco por las reiteradas incidencias", dice, e indica que la semana pasada tuvieron que desplazarse hasta el inmueble varios agentes para ayudar a subir a casa a una vecina que tiene movilidad reducida y una hija pequeña.

Desde el Concello pontés aseguran que uno de los dos ascensores lleva sin funcionar más de un año y que el otro queda inhabilitado constantemente. Además, indican que fue la propia administración local, "cuando no es su competencia", la que llevó calefactores al centro de día para darle una solución a los problemas con la calefacción. En el centro hay actualmente 16 usuarios, el total de las plazas, y lista de espera.

«Pedí reuniones con el Consorcio, el director del IGVS, el responsable del área provincial y la Consellería de Vivenda y estoy a la espera", indica la concejala.

Desde la Xunta, por su parte, defienden que existe "un problema de mantemento, tanto da caldeira como dos ascensores" y aseguran que "a responsabilidade deste recae na comunidade de veciños". Apuntan que el año pasado el IGVS "cambiou dúas veces o queimador da caldeira, logo de que se avariase pola entrada de auga a causa da falta, precisamente, de mantemento das bombas de achique" y que también se repararon los ascensores, "cuxos problemas tamén se debían á entrada de auga".

"Ademais de explicar ao presidente da comunidade e á administración o mantemento necesario para evitar novas avarías, o IGVS instalou un xerador, que entra en servizo automaticamente en caso de fallo do subministro eléctrico, para evitar que as bombas de achique se paren. Hai uns días, produciuse unha inundación e o xerador parou en canto acabou o combustible, que non foi reposto, como corresponde, pola comunidade, o que supuxo unha nova avaría da caldeira", concluyen desde la Xunta.