El Concello pontés respalda el comercio local con una nueva edición del Móvete

El Concello pontés, en colaboración con la asociación de empresarios, comerciantes y hosteleros Cohempo, organiza este sábado, día 11, una nueva edición del Móvete por As Pontes, una cita con la que buscan "contribuir á dinamización comercial do municipio, aumentando a visibilidade do comercio pontés", que definen como "peza fundamental na economía local".

Un total de 15 establecimientos participarán en esta nueva fiesta del comercio, que ya cumple nueve ediciones, y que incluirá, como es habitual, un desfile de moda por la tarde y la Fashion Night, con la apertura de los comercios hasta la medianoche.

Los actos comenzarán a las 18.00 horas con el desfile, que se celebrará en los jardines del Campo da Feira, frente a la casa consistorial, y se centrará en esta ocasión en la temática del cine. "Os establecementos amosarán ao público as últimas tendencias de moda, complementos e beleza cara o verán e converterán As Pontes nun gran escaparate ao aire libre", resaltan desde el Concello pontés.

A partir de las 20.00 horas, los comercios participantes abrirán sus puertas y prolongarán su horario de apertura hasta las 00.00 horas. Cada uno ofrecerá sus propios reclamos, con descuentos especiales, promociones, sorteos y muchas sorpresas.

Durante toda la celebración, además, una agrupación musical recorrerá las calles de la localidad para amenizar la jornada de compras.

Desde el Concello pontés, la concejala responsable del área, Elena López, destaca la necesidad y la importancia de impulsar "accións destinadas a promocionar e apoiar as vendas para lograr un sector forte e cohesionado" y anima a todos los vecinos y visitantes a "gozar desta gran festa do sector comercial local e vivir unha noite diferente en torno ao mundo da moda e do pequeno comercio, amosando o seu apoio á economía local".

Participantes

En esta novena edición del Móvete por As Pontes participarán los comercios de ropa El Baúl, La Estrella, Cul Moda y Peluquería, La Tienda, Vilaboy Moda, VL, Urbo, Texas y Niza, las tiendas de ropa infantil Ratón Pérez y Anduriña's, la óptica Carmela, la zapatería Zokos, la lencería Nubes y la tienda de deportes Cronos As Pontes (antes Lecar) y la de menaje, regalo y decoración Mayge, además de KO Tattoo y la firma de diseño de moda local Green Soul.