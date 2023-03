El Concello pontés proyecta reformar el mercado municipal y su entorno

El Concello de As Pontes prevé llevar a cabo una completa actuación en el mercado municipal y su entorno a través de un proyecto que supone una inversión de alrededor de 1,5 millones de euros.

"Crearemos unha ampla superficie exterior cuberta que servirá de escenario para diferentes eventos de carácter público, tanto promovidos polo Concello como polo mercado ou polo sector comercial e gastronómico da vila ou pola propia da veciñanza", avanza la concejala de Comercio, Elena López, que detalla que la intervención se aprovechará también para "acondicionar o interior do mercado municipal e crear un novo acceso ao mesmo". Precisa además que para poder materializar la obra el Concello concurre a una convocatoria de Mercados Sostibles del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La propuesta municipal responde "a unha demanda da veciñanza e do tecido comercial, hostaleiro e cultural da vila", apunta López, precisando que tanto las personas usuarias como los vendedores o distintos colectivos "avaliaron as necesidades, tanto do mercado como das feiras", para sacarle el máximo partido al espacio resultante del derribo del viejo mercado, para lo que realizaron distintas propuestas de usos y posibles aprovechamientos.

El proyecto recoge el acondicionamiento del exterior del actual edificio e incorpora una ampliación del inmueble en la zona oeste "a fin de habilitar un novo acceso á instalación municipal que permitirá introducir novos servizos", detallan desde el Concello, así como crear una nueva área exterior. Además, se independizará la zona reservada para carga y descarga.

La intervención incluye también mejoras en los acabados y en la planta baja, donde se retirarán elementos del mobiliario existente, se acondicionará la zona de los aseos y se desmontarán revestimientos en el interior y en el exterior.

En el entorno se actuará en el solar de Don Pedro y en el terreno resultante de la demolición del viejo mercado, eliminando así "a barreira visual que supón" y unificando esta zona con el parque municipal. Se creará una nueva zona cubierta y diáfana, "a través dun elemento arquitectónico singular, de forma cilíndrica, integrado nunha pérgola, para crear un espazo luminoso", detallan desde el Concello sobre un nuevo espacio que incluirá zonas también al aire libre y que esperan que se convierta en "un lugar de encontro e de convivencia".