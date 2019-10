El Concello pontés prevé que Endesa inicie las obras en As Veigas en 2020

El grupo de gobierno local dio cuenta ayer, en un pleno urgente y extraordinario, de la aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas subsidiarias del Poboado das Veigas y anunció, al mismo tiempo, que la previsión es que Endesa, propietaria de los terrenos, inicie las obras de urbanización a principios de 2020.

"Despois de moitos anos estamos en condicións de remodelar e desenvolver unha zona emblemática do municipio", valoró el teniente de alcalde, Antonio Alonso, que avanzó que la eléctrica está trabajando en el proyecto de renovación de servicios e infraestructuras -valorado en cinco millones-, el requisito que marcó el Concello para recepcionar el poblado y asumir su titularidad.

Las obras tienen un periodo de ejecución de 18 meses y la modificación de las normas subsidiarias, que reconocen la división de las parcelas existentes, posibilitará la venta de las viviendas del único poblado de Endesa que todavía es de su propiedad, con lo que se cumplirá una reclamación histórica de los vecinos.

OTROS PUNTOS. En la sesión, además, se aprobó una bajada de impuestos a bienes inmuebles de uso industrial por la que las empresas que tengan hasta un valor catastral de un millón de euros -antes era 750.000 euros- pasarán a pagar de Ibi un 0,46% en vez de un 1,1%.

La medida, que pretende salvaguardar empleos, afecta a ocho empresas y se aprobó por unanimidad, aunque desde el BNG solicitaron que se permita el pago fraccionado, algo que no permite el actual sistema informático, y que se haga un estudio mayor de todas las ordenanzas fiscales.

También se aprobó una modificación de crédito de 1,2 millones, que incluía 663.598 euros para gasto corriente y 409.914 para inversiones. El BNG fue la voz crítica -el edil de Xuntos no estaba y el PP no intervino- y votó en contra al ver "irresponsable" la gestión. Señaló que quedan 1,60 euros de remanente "dos seis millóns que tivemos ao longo do ano e nunha situación de urxencia", en alusión a la crisis de Endesa.

Desde el gobierno, Antonio Alonso explicó que el remanente líquido tiene que revertir en los vecinos. "Non significa que para o ano non vaia haber", dijo, y destacó que son recursos anuales.