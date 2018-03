El Concello pontés inicia el lunes las obras en la Avenida de Galicia

Las obras en la Avenida de Galicia, la vía principal del municipio pontés, arrancarán este lunes. Y los trabajos, que se financiarán con 239.758 euros con cargo al Plan de Obras e Servizos y el plan único de la Diputación de A Coruña, se prolongarán durante tres meses.

A lo largo del desarrollo de la obra, que tiene como objetivo continuar con el plan de mejora estética y funcional del centro urbano, no se cortará el tráfico, pero sí se suprimirá el aparcamiento, tal y como anunciaron desde el Concello.

"Retrasamos o comenzo das obras porque eramos conscientes de que se trata dunha vía moi transitada que podía verse afectada polo desvío do tráfico que supuxo o peche do acceso pola central. Unha vez comprobado o escaso incremento de coches optamos por manter aberta a rúa, coa circulación regulada en dous carrís provisionais. Con estas medidas as molestias serán mínimas", explica la teniente de alcalde pontesa, Montserrat García, que asegura que con esta nueva intervención se ganará en accesibilidad y servicios.

Las obras incluyen la eliminación del desnivel entre la carretera y las aceras, además de la mejora del alumbrado de la calle y de la red de aguas, ya que se separará la de drenaje de la de saneamiento. "Continúase así coa mesma liña de remozado estético e é unha boa nova que poidamos facelo sen ter que interromper o tráfico, agás cando sexa imprescindible, apenas unha semana ao final das obras para aglomerar a estrada", concreta García, que indica que en esos días se habilitará una vía alternativa.

A partir del lunes se suprimirá el aparcamiento en la Avenida de Galicia, en la que se habilitarán dos carriles, aprovechando la zona de estacionamiento que queda libre, para trabajar a un lado de la carretera cada vez. Las obras, que acometerá la empresa local Canosa, se realizarán progresivamente, primero en un margen de la vía y luego en el otro para causar menos molestias. Esta primera fase, que "suporá dar continuidade ao proxecto de humanización do centro", se acotará al tramo que va de la Praza do Hospital a la calle Alexandre Bóveda.