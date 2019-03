El Concello pontés homenajea a Xosé Ferro y le dedica un área recreativa

El Concello de As Pontes rindió homenaje a la figura de Xosé Ferro, el antiguo propietario del Muíño de Prieto, con la inauguración del área recreativa que lleva su nombre, un espacio al lado del río Eume que incluye tres edificios: el molino que él mismo cedió a la administración local, el edificio del Hexágono -incluye varios locales de ensayo y otros que usan diversas asociaciones locales- y la antigua caseta del pulpo, que abrió este sábado sus puertas tras las obras como un nuevo local de usos múltiples.

"Hoxe é un día especial por dous motivos. Por un lado, dámoslle valor a este novo espazo que xa tiña utilidade, que fora posto en marcha por outra corporación e que era un acerto, a caseta do polbo, e que coa reforma vén a cubrir unha demanda que nos viñan trasladando veciños e veciñas e asociacións cando para celebrar comidas na vila de máis de 80 persoas se tiñan que ir. E por outro porque co nomeamento da área recreativa recoñecemos a unha persoa que ten un carácter histórico nesta vila e que nos cedeu gratuitamente a histórica fábrica da luz", expresó el regidor pontés, Valentín González Formoso, ante una nutrida representación del tejido asociativo local.

El sobrino del homenajeado, José Marcial Doutor López de Pablos, actual presidente del grupo murés Plásticos Ferro -la empresa factura más de 300 millones de euros y tiene presencia en varios continentes-, quiso agradecer a todos los presentes el reconocimiento a su tío.

"Intentamos devolver al pueblo lo que el pueblo nos ha dado y a mí me dio a mi tío que fue el que me dio la opción de hacer muchas cosas, por tanto el agradecimiento es total. Me encantaría que Ferro pudiera ver esto. Yo tengo los recuerdos de mi niñez aquí en el Eume y en A Fraga. Y son recuerdos muy entrañables", dijo el empresario, que aseguró que pese a no nacer en As Pontes siempre se sintió muy vinculado a la localidad, en la que vivió durante algunos años.

Tras el pequeño acto oficial, en la renovada caseta del pulpo hubo un concierto del grupo local Jin Tony"s Son y unos pinchos para los presentes.

El nuevo local multiusos, que fue ampliado, cuenta con dos espacios independientes -se dividen por una puerta corredera- y con una zona de juego infantil que a partir de ahora ya podrán volver a utilizar los vecinos que lo soliciten, aunque tendrán preferencia las asociaciones.

El Concello está elaborando una ordenanza fiscal para cobrar por su uso pero hasta que no se apruebe el acceso seguirá siendo gratuito.