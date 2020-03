El Concello pontés habilita una zona de aseo y descanso para transportistas

El Concello de As Pontes, en colaboración con la asociación de empresarios Seara, estrena hoy una zona de descanso y aseo para transportistas. Esta nueva área, que nace con el objetivo de facilitar el día a día de los camioneros en sus viajes por carretera, está ubicada en el centro de dinamización empresarial de Seara, en el polígono industrial de Penapurreira, y abrirá de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 8.00 a 20.00 horas.

"Os transportistas continúan coa súa actividade, abastecéndonos a diario, facendo enormes esforzos. O estado de alarma deixounos, en moitos casos, sen a posibilidade de poder asearse ou descansar pola falta de establecementos abertos nas súas rutas. Desde o Concello das Pontes queremos axudar a mitigar esta situación, poñendo á súa disposición os recursos cos que contamos e mostrando o noso apoio a un sector absolutamente esencial nestes momentos", señala el alcalde, Valentín González Formoso.

Este nuevo espacio cuenta con aseos y duchas de acceso libre a los transportistas y con una zona de descanso donde hay máquinas expendedoras para poder comer algo o tomar un café. El área de descanso y aseo, además, cuenta con personal de limpieza y desinfección permanente, que trabajará para reducir la exposición de los transportistas y para evitar los posibles contagios entre sus usuarios.

González Formoso quiso agradecer la colaboración de la asociación de empresarios Seara para la puesta en marcha de este nuevo servicio, "nun momento no que a colaboración de entidades públicas e privadas é esencial para velar pola saúde pública da cidadanía e minimizar a propagación do virus, prestando especial atención aos sectores que están a garantir o benestar de toda a poboación do país".

"El sector del transporte está siendo esencial para el desarrollo de todos los sectores productivos, están siendo fundamentales para hacer frente al coronavirus, no solo garantizando el suministro de alimentos sino también de todo el material sanitario necesario", añadió la concejala de industria de As Pontes, Ana Pena, que especificó que se eligió ubicar este nuevo servicio en Penapurreira porque es donde hay un mayor volumen de tráfico de transporte nacional e internacional.

"El objetivo es que sea útil y es muy importante para apoyar al sector en un momento difícil, donde muchos no tienen donde parar en sus rutas", añadió.

Un acceso independiente

El área de aseo y descanso se habilita por un acceso independiente al del centro de empresas —por el lado de la cafetería, que no está operativa—. En el vivero empresarial están asentadas ocho empresas,

pero la mayoría, excepto dos, están ahora con teletrabajo.