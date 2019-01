El Concello de As Pontes destina unos 350.000 euros a mejoras en la piscina

El Concello llevará a cabo un proyecto de acondicionamiento en la piscina municipal de As Pontes, con una inversión total de 347.500 euros, que incluye diversas actuaciones en los vestuarios o el gimnasio, así como una mejora de la accesibilidad de las instalaciones. Las obras, que se ejecutarán con cargo al Plan de Obras e Servizos (POS 2019) que financia la Diputación de A Coruña, ya recibieron el visto bueno del pleno. La finalidad de esta intervención es "mellorar un espazo esencial para a práctica deportiva na vila e do que, cada día, gozan centos de veciños e de veciñas de todas as idades", apuntan desde el gobierno local.

Así, destacan que esta actuación está encaminada a modernizar la instalación, "axustándose ás demandas e ás necesidades da veciñanza", con el objetivo de continuar fomentando "a vida saudable entre todos os ponteses e pontesas".

El proyecto contempla la creación de una nueva área de vestuarios para los menores de edad, que en actualidad comparten espacio con los adultos, con el fin de que puedan disfrutar de "maior seguridade, comodidade e intimidade". Además, esta intervención se aprovechará para mejorar la funcionalidad del espacio, "rematando coa xeometría labiríntica".

Otras de las obras que incluye la reforma es la unificación del gimnasio en un único espacio en el primer piso, dejando libre la actual sala de gimnasia. Las máquinas se dispondrán en una instalación de nueva creación, independiente del vaso de la piscina y también se habilitará "unha zona de duchas de contraste e un espazo terapéutico, complementario á sauna existente".

En cuanto a la sala de gimnasia, se aprovechará para crear una zona de espera para las familias de los usuarios, acometiendo también una remodelación integral del recibidor "para gañar en modernidade e funcionalidade", apuntan desde el Concello.

ACCESIBILIDAD. El proyecto para acondicionar la piscina municipal se completa con una serie de reformas encaminadas a mejorar la accesibilidad de todo el recinto deportivo pontés. El proyecto incluye la creación de un aseo y un vestuario adaptado a personas con movilidad reducida. Además, en cumplimiento de la normativa vigente, también se habilitarán nuevas rampas tanto en la entrada a las instalaciones como para facilitar el acceso al nuevo gimnasio del primer piso.