El Concello de As Pontes apuesta por la señalización inteligente con fin turístico

El Concello de As Pontes apuesta por la modernización de la información turística del municipio con la incorporación de las nuevas tecnologías a la señalización municipal y su conexión a la plataforma digital Inventrip.

Este nuevo servicio de información turística inteligente tiene como objetivo "acoller e acompañar ás persoas visitantes no concello, facilitándolles información contextualizada en función da súa localización, a través dunha aplicación no teléfono móbil ou tablet, permitindo ás persoas usuarias crear o seu plan de viaxe e compartilo de forma rápida e sinxela a través dos dispositivos móbiles", explican desde el Concello.

"Somos conscientes da necesidade de adaptarnos ás novas tecnoloxías e á dixitalización do sector turístico. A través deste servizo queremos conectar co turista do século XXI, unha persoa que xa non precisa do papel senón que emprega os medios tecnolóxicos para obter a información, permanentemente actualizada e dispoñible as 24 horas do día, para planificar a súa viaxe antes de chegar ao destino e mesmo improvisar unha vez está nel", apunta Elena López, la concejala de turismo.

El servicio cuenta con un canal de información offline compuesto por un panel directorio y 14 señales direccionales con tecnología beacon, instaladas en diversos puntos del municipio, que permiten a los visitantes acceder a través de Bluetooth, sin necesidad de tener conexión a internet, a la información turística del concello. Y se completa con un canal de información online a través de la aplicación Inventrip, que ofrece información contextualizada en tiempo real: datos sobre el lugar, los distintos espacios o propuestas para realizar allí.

"Este novo servizo ofrécenos a posibilidade de xestionar e agrupar nun único soporte toda a información de interese para as persoas visitantes co valor engadido que proporciona a posibilidade de actualizalo de forma constante, mellorando a calidade e accesibilidade da información, favorecendo a interacción das persoas que nos visitan co municipio", destaca la edila de turismo, que anima a todas las personas que visiten As Pontes a descargar la aplicación, activar el Bluetooth y buscar las señales turísticas "mentres camiñan pola nosa vila".