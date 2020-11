El Concello pontés aprueba el proyecto de urbanización del Poboado das Veigas

"Remata así un longo camiño iniciado hai case unha década e co que a veciñanza do Poboado das Veigas, finalmente, terá os mesmos servizos e dereitos que o resto de ponteses e pontesas sen que isto supoña ningún custo para as arcas municipais", precisó Antonio Alonso, concejal de urbanismo pontés, tras aprobarse de forma definitiva en la junta de gobierno local el proyecto de urbanización de esta emblemática zona de la localidad, promovida en los años 50 por la empresa nacional Calvo Sotelo.

El Concello de As Pontes trasladará ahora a Endesa las alegaciones admitidas tras el periodo de información pública —la aprobación inicial data de mayo— y la eléctrica tendrá un plazo de seis meses para presentar la garantía de la obra, fijada en un 10% del presupuesto del proyecto, que asciende a 4,5 millones de euros.

Una vez superado este último trámite y adjudicadas las actuaciones, estas deberán estar finalizadas en un plazo de unos 18 meses desde la fecha de su inicio. Así, según los plazos estimados por el Concello de As Pontes, en torno a finales del año 2022 se culminaría el proceso de modernización del Poboado das Veigas, que incluye la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público y los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones.

El proyecto contempla también la urbanización completa de los terrenos del poblado y que estos puedan tener la consideración de solares, lo que a su vez permitirá la venta de las viviendas, dando repuesta así a una vieja demanda de los vecinos.

Por otra parte, el convenio firmado entre Endesa y el Concello de As Pontes en 2016, acordando la cesión del último poblado que quedaba en manos de la eléctrica, recoge también la entrega sin costes a la administración local de los viales, la zonas verdes y los distintos equipamientos de As Veigas, entre los que se incluyen campos de fútbol y canchas de tenis, el conservatorio o el Lar.

Alonso destacó este proyecto de transformación integral de la zona como "moi beneficioso para o municipio". "Vai supoñer un importante fluxo económico vencellado aos traballos de urbanización", precisó el edil de urbanismo, incidiendo además en que a este impacto inicial se le podrá sumar "o xerado polos traballos que cada veciño desexe realizar nas súas repectivas vivendas, unha vez sexan propietarios das mesmas".