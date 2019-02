El Concello pontés aprueba la ordenanza para regular el uso del área José Ferro

El pleno pontés validó este martes, con los votos favorables del PSOE y el PP, la abstención de Xuntos por As Pontes y la negativa del BNG, la ordenanza municipal que regulará la utilización puntual del local de usos múltiples -antigua caseta del pulpo de A Fraga-, Muíño de Prieto y Hexágono, ubicados en la que pasará a denominarse área recreativa José Ferro, en recuerdo al emprendedor pontés y fundador de lo que este miércoles es el grupo Plásticos Ferro.

La aprobación definitiva de esta ordenanza llegó después de que se desestimasen las alegaciones presentadas en el periodo de consulta pública, y donde el equipo de gobierno se topó con el rechazo del BNG.

"Pedíuselles que se deixase fóra da ordenanza a central de Prieto, recordando que no seu día tivo unha concesión hidroeléctrica", explicó su portavoz, Francisco da Silva, mientras defendió que esta podría ponerse en funcionamiento nuevamente con "carácter divulgativo, pedagóxico e enerxético", tal y como se ha hecho con instalaciones similares en otros ayuntamientos.

El BNG también se mostró crítico con que el nuevo local de usos múltiples deje de emplearse para la venta de pulpo los días 1 y 15 de cada mes, como también se mostraron contrarios "os 300 veciños que asinaron para que se manteña este uso", indicó Da Silva.

La teniente de alcalde, Montserrat García, defendió que el texto definitivo no contempla la reserva en exclusividad del uso de la instalación para el pulpo -que pasará a servirse en el exterior en una carpa-, "para que deste xeito o uso privado empresarial non inflúa no uso público do local".

La ordenanza aprobada este martes, y que entrará en vigor en los próximos días, establece la cesión de este local para la puesta en marcha de actividades socioculturales o de encuentros vecinales y de asociaciones.

El documento otorga prioridad al tejido asociativo local, que podrá realizar hasta tres reservas al año por solicitante, siendo obligatorio estar empadronado en el municipio. Además, define la asignación de espacios para racionalizar al máximo el uso del local.

Para impulsar este renovado inmueble, el del hexágono y el Muíño de Prieto, el Concello promoverá este sábado, día 2, a partir de las 12.00 horas, una jornada de puertas abiertas.

La iniciativa coincidirá con el acto institucional en el que se le pondrá nombre al área recreativa José Ferro, y al que asistirá el actual presidente del grupo Plásticos Ferro, José Marcial Doctor López.