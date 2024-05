El Concello de As Pontes adjudica obras por más de 300.000 euros

La junta de gobierno local del Concello de As Pontes acaba de adjudicar obras por 332.602 euros, que incluyen la rehabilitación de vías en parroquias, con cargo al POS de la Diputación de A Coruña, y dos proyectos de mejora de equipamientos municipales, que se acometerán con fondos propios.

Por un lado, se adjudicó a Huso 29 Estudios y Construcciones la construcción de una galería cubierta y un almacén en las actuales instalaciones del campo de tiro con arco, donde se invertirán 211.000 euros, y, por otro, se aprobó que Construcciones Guerreiro Somozas SL realice la instalación de una grada cubierta en el campo de hierba artificial Evaristo Puentes, situado también en el Poboado das Veigas. Esta última tiene un presupuesto total de 97.913 euros.

En la junta de gobierno local también se adjudicaron obras de mejora en viales en Cancelas, Poupariña, Esvedral, Penapurreira y Ramallal-Louseira a la empresa José Nomantiñan e Hijos SA "co obxectivo de dotalas dunha maior calidade, tanto estrutural como superficial, para garantir a seguridade do tráfico".

"A través destas actuacións o goberno local continúa co seu proxecto para mellorar as infraestruturas do ámbito rural, favorecer a calidade de vida da veciñanza, que permitirán avanzar cara a un municipio máis accesible, cómodo e seguro", destacan desde el Concello.