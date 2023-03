El Concello pontés abrirá en abril el renovado pabellón tras casi dos años de obras

El Concello de As Pontes prevé abrir el próximo mes de abril, y después de casi dos años de obras y retrasos en las mismas, el renovado polideportivo municipal de A Fraga.

Así lo ha confirmado el regidor, Valentín González Formoso, quien ha celebrado que se hayan salvado al fin "todos os obstáculos" y la instalación pueda ponerse en breve a disposición de los vecinos con una cubierta y una pista de juego "completamente nuevas".

El gran proyecto de renovación al que se ha sometido al polideportivo municipal ha incluido también el revestimiento de la fachada, la instalación de un sistema de climatización que anteriormente no tenía y electricidad e iluminación nuevas.

Esta dotación ayudará a alcanzar "un aforro do 18% no consumo enerxético" y las luminarias interiores tipo led "reducirán a potencia instalada, de 28 a doce quilovatios, o que permitirá un aforro estimado do 20%", señalan desde el gobierno local.

"Foi unha obra difícil", reconoce el regidor pontés, recordando que se financió con un presupuesto de 779.578 euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (Idae) para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.

González Formoso se ha disculpado por la espera y por los inconvenientes que han tenido que sufrir las entidades deportivas locales al tener durante tanto tiempo esta instalación cerrada, aunque ha incidido que el nivel del resto de dotaciones municipales "é moi completo".

Nueva dotación

Además de avanzar la fecha de la esperada apertura, el alcalde de As Pontes ha indicado que está previsto dotar al pabellón de un una novedosa instalación que está pendiente de estudio, pero que busca "que os pais e nais poidan compatibilizar o entretemento de quen practica deporte coa atención de irmáns máis pequenos, aos que ás veces costa telos sentados nunha grada", concluye González Formoso.