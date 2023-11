El Concello de Pol destina cerca de 200.000 euros a remodelar el pabellón

El Concello de Pol está acometiendo actualmente obras para renovar el polideportivo municipal y que forman parte de un proyecto más amplio que se ejecutará en siguientes fases. Con este, el gobierno local pretende realizar una mejora integral de estas instalaciones, con el objetivo de que en el futuro pueda acoger partidos oficiales de distintas disciplinas deportivas.

Los primeros trabajos cuentan con un presupuesto que asciende a 199.000 euros, de los que la Xunta de Galicia aporta un total de 140.000 y el resto proceden de las arcas municipales. Con ellos, se cambiará la cubierta del edificio, sustituyendo las planchas de fibrocemento por otras de panel sandwich, y se instalarán encima de estas placas solares, que suministrarán la energía para el funcionamiento de una nueva bomba de calor.

"A cuberta rematarase en breve e despois colocaranse os paneis solares. Para o día 30 estará rematado, xa que temos que xustificar antes dese día a obra para a axuda da Xunta", explicó el regidor polense, Lino Rodríguez.

Esta no será la única actuación que se realizará en el pabellón municipal, en el que está previsto realizar más obras "para subsanar os problemas que tiña, polos que entraba agua polas columnas interiores, e que a pista non reunía as condicións para acoller competicións oficiais", tal y como explicó el alcalde.

Así, ya se levantaron unas nuevas columnas en torno a las que se renovará el cierre perimetral, para poder así llevar a cabo la ampliación de la pista, lo que a su vez permitirá "regularizala", según detalla Rodríguez Ónega. Para ello, el Concello está buscando nuevas vías de financiación, ya sea "por un novo convenio coa Xunta ou a través da Deputación".

Además, el gobierno local tiene ya en fase de redacción otro proyecto a mayores, a través del que se eliminarán las columnas que hay pegadas a la zona de la grada y poder así ejecutar un piso nuevo para acondicionarlo como pista de juego.

Cuando todas estas actuaciones concluyan, el polideportivo municipal entrará también a formar parte del "área multideporte" que promueve el Concello de Pol desde hace años y que incluye además nuevos campos de fútbol -con sus respectivos servicios- o una zona para la práctica de juegos tradicionales.