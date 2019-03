El Concello de Pol aprueba un presupuesto de 1,6 millones para 2019

El PSOE de Pol aprobó en solitario un presupuesto de 1,6 millones de euros para 2019, unas cuentas que se encontraron con el rechazo del PP, pero que cubren, según el regidor Lino Rodríguez Ónega, "as principais demandas dos veciños".

"Mantemos os servizos máis importantes e conseguimos un aforro de 85.015,30 euros", asegura el alcalde, quien explica que a inversiones reales se destinarán unos 75.000 euros.

"A iso temos que sumar os 261.000 do plan único. Con eses fondos queremos realizar varias obras en distintas parroquias", indica Rodríguez Ónega, avanzando que se mejorarán los accesos en el barrio de Baílle, en Suegos, y también en el de Vilarigo, en Fraialde, entre otros.

"Tamén nos preocupa o bo funcionamento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ao que destinaremos 44.000 euros", dice el regidor, indicando que también habrá fondos para actividades culturales y deportivas "que beneficiarán a todos os veciños".

El gasto de personal, que supone un 36% del presupuesto total, se lleva una partida de 616.287,10 euros.

Rodríguez Ónega defiende que se trata de unas cuentas que se centran "nas políticas sociais e na prestación de servizos" y que son "equilibradas".

MILLEIRÓS. Además de sacar adelante el presupuesto, el pleno de Pol dio un paso más para subsanar un error en la calificación de unos terrenos del Monte Panda.

"No ano 61 case 300 hectáreas catalogáronse como monte veciñal en man común, cando eran privadas. Decidimos solventar ese erro solicitando os informes técnicos e xurídicos necesarios e levándoo ao pleno", indica el alcalde, explicando que el siguiente paso será enviar la documentación al catastro para que los propietarios puedan normalizar su situación de manera individual.

"Faremos unha reunión en Semana Santa para informar aos interesados sobre o tema, aproveitando que virá xente que está fóra de vacacións. Ademais, xa trasladamos a nosa inquietude á Deputación da necesidade de anchear unha pista no barrio da Aldea polo que agora mesmo non poden acceder nin o camión da basura nin as carrocetas de incendios», concluye el alcalde polense.