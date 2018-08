El Concello de A Pastoriza mejorará el abastecimiento de agua en Loboso y Úbeda

El Concello de A Pastoriza ejecutará obras de mejora en el servicio de abastecimiento de agua potable del municipio en las parroquias de Úbeda y Loboso. La administración local, que destinará a este proyecto alrededor de 40.000 euros financiados con fondos propios, pretende dar una solución efectiva a los problemas de desabastecimiento que se producen, sobre todo, a lo largo del verano y en épocas de pocas lluvias.

"Na actualidade ambas parroquias dispoñen de senllos servizos de abastecemento, pero na época estival non hai o suficiente caudal e hai momentos en que non chega a auga ás casas", explica el regidor de A Pastoriza, Primitivo Iglesias, que asegura que "este ano aínda non tivemos o problema, pero o ano pasado en Loboso houbo que servir auga en camións cisterna en varias ocasións debido a escaseza de auga que había".

Con la intención de evitar un problema "que ademais da incomodidade que produce para os veciños tamén supón un custo importante para as arcas municipais do Concello, apostamos por buscar unha solución definitiva e mellorar o servizo", explica el regidor pastoricense, que indica que las obras se iniciarán en los próximos días.

La actuación, que acometerá una empresa local con un importe exacto de 39.489 euros, tendrá un plazo de ejecución de un mes. "Xa está licitada", confirma el alcalde, que destaca que esta actuación servirá para mejorar el servicio de abastecimiento que reciben unos 85 vecinos del municipio.

"Hai 30 contadores instalados, entre vivendas e explotacións gandeiras", dice Iglesias, que cifra estas últimas en más de una decena.

La actuación en la red de abastecimiento de Loboso incluye realizar un nuevo bombeo de agua al depósito que ya existe en la parroquia desde la actual red general, ubicada en la carretera LU-0105 a la altura del lugar de O Castelo.

"Para a execución deste bombeo construiremos un pequeno depósito que albergará a nova bomba con capacidade para impulsar 4.000 litros de auga á hora ata Loboso", señala el regidor de A Pastoriza, que indica que en total se colocarán 2.600 metros de nueva tubería.

En el caso de la parroquia de Úbeda, el proyecto de mejora obligará a unir el depósito de Loboso con la tubería que da abastecimiento a la parroquia. En total, confirma el regidor, son unos 550 metros de tuberías los que se instalarán nuevos en la zona para mejorar el servicio.