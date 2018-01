El Concello de A Pastoriza estudia crear un museo sobre la diócesis britoniense

El Concello de A Pastoriza ha iniciado una serie de contactos con representantes del Obispado de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol para estudiar la posibilidad de crear en la parroquia de Bretoña un museo histórico sobre la antigua diócesis britoniense, que estuvo vigente entre los siglos V y VII y contó con una gran influencia en los primeros siglos del que fue Reino de Galicia.



"Queremos revalorizar y dar a conocer la historia de la diócesis britoniense, que es muy importante y la antedecesora de lo que es hoy la actual de Mondoñedo-Ferrol", afirmó el regidor pastoricense, el socialista Primitivo Iglesias.



El museo se ubicaría en la Casa de Galocha, también conocida como Casa del Médico, una vivienda particular que el Concello adquirió hace varios años para rehabilitar. Los trabajos se encuentran en la última fase, por lo que ya solo restaría dotar el inmueble de contenido.



"La idea es habilitar una sala como exposición que recoja los hechos y datos más importantes no solo de la diócesis que tuvo la sede en Bretoña, sino también de la actual", explicó el alcalde, optimista con que este proyecto se convierta en un futuro no muy lejano en una realidad, ya que "hay una buena disposición" de las partes implicadas.



En las reuniones entre el Concello y el Obispado también se empezó a valorar otra iniciativa para poner en valor el patrimonio con el que cuenta la localidad de Bretoña. En este caso, se trataría de realizar la musealización de una serie de tumbas antropomorfas y con varios siglos de historia que fueron descubiertas y catalogadas la década de los años 60 por el arqueólogo Manuel Chamoso Lamas, tal y como recordó Primitivo Iglesias.



ÚLTIMAS OBRAS. La rehabilitación de la Casa de Galocha, en la que se ubicaría el museo sobre la historia del Obispado de Britonia, ya entró en su parte final, con el arreglo del interior del inmueble.



Las obras, que se corresponden con la tercera fase de un ambicioso proyecto del Concello de A Pastoriza y cuentan con un presupuesto de 100.000 euros, ya empezaron con el acondicionamiento del sótano, en el que se habilitarán unos baños y los espacios para albergar otros servicios, como el sistema de calefacción.



A continuación, se proseguirá con la planta baja, donde se anclarán las columnas de hierro que sostendrán el armazón interior y se fundirá la placa de la primera planta.

Casa de Galocha y su entorno

La recuperación de la Casa de Galocha lleva en marcha desde el 2015, cuando se ejecutó la primera fase con 120.000 euros de un convenio del Concello con la Diputación. Entonces se habilitó una pequeña plaza, se abrió una calle y se creó un nuevo espacio ajardinado. Además, se recuperó el Cruceiro da Parola y se acondicionó un edificio anexo.



EXTERIOR DEL INMUEBLE Con 70.000 euros del POS de 2016 se repuso la cubierta, se repararon las puertas y ventanas y se pintó la fachada.