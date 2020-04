El Concello de A Pastoriza aplaza el cobro de recibos a negocios y devuelve tasas

El Concello de A Pastoriza ha anunciado la adopción de diversas medidas económicas para paliar el efecto que el estado de alarma pueda tener entre los vecinos, entre las que se incluyen el aplazamiento del cobro de recibos y la devolución de tasas por servicios municipales no prestados.

Entre las decisiones adoptadas figura aplazar, en principio hasta el 31 de agosto, "o cobro da agua e do lixo aos negocios afectados pola suspensión obrigatoria", y también devolver o no liquidar "as taxas e prezos públicos dende o 16 de marzo ata que finalice o prazo de suspensión de actividades na piscina municipal e no punto de atención á infancia", indican desde el gobierno local.

Por otra parte, el Concello y los tres centros educativos de A Pastoriza, Ceip de Bretoña, Ceip O Salvador e IES Fonmiñá, también colaboran para facilitar que el alumnado pueda realizar las tareas escolares en sus hogares.

Así, desde el Concello se ha puesto en marcha un servicio de impresión para aquellas familias que no dispongan de los recursos necesarios y necesiten copias de los trabajos encomendados desde los colegios o el instituto.

Para obtener más información sobre este recurso se puede llamar por teléfono al 982.87.00.25. Además, se ha habilitado el correo electrónico [email protected] para remitir la documentación que se necesite imprimir.