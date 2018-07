El Concello otorga 200.000 euros al CD As Pontes

El equipo de gobierno de As Pontes aprobó este miércoles en pleno, en una sesión extraordinaria urgente, la concesión de una subvención nominativa al Club Deportivo As Pontes por importe de 200.000 euros para financiar sus actividades deportivas, así como la firma de un convenio de colaboración con la entidad.

El PSOE avaló esta decisión, que salió adelante solo con sus votos a favor, en la larga trayectoria y la relevancia social que tiene el CD As Pontes en la localidad, destacando sus más de 600 socios, los alrededor de 200 menores que suma su cantera o la apuesta por el deporte femenino, con un equipo sénior desde hace casi una década.

BNG y Xuntos por As Pontes –el edil del PP no pudo asistir al pleno por el poco margen en la convocatoria– justificaron su oposición a esta ayuda al considerar que los fondos no se destinan a promocionar el deporte base –más de la mitad va al primer equipo o que no perciben una influencia positiva directa en la economía local.

El BNG recuerda que desde 2011 el CD As Pontes ha recibido 1,5 millones en ayudas del Concello, además de las aportaciones de patrocinadores, y que aún así tiene más de 300.000 euros de deuda y desde Xuntos lamentan que se promocione un deporte por encima de otro.

UNANIMIDAD. El pleno sí validó por unanimidad la modificación puntual de las normas subsidiarias municipales para adecuar la normativa urbanística a la realidad existente en una parcela de la Avenida da Habana, 129-137, utilizada como aparcamiento desde hace años. El cambio debe ser ahora ratificado por la Xunta.