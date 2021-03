El Concello de Muras estrenó hace unos días un total de 140 nuevas señales de situación, que se instalaron en diferentes barrios y lugares del municipio chairego.

Los indicadores, que son de madera con un gran tamaño –al ser tablones de este material y estar serigrafiados no era posible que fueran más pequeños– y con diferentes colores, fueron elaborados en un taller de empleo de carpintería, según explicó el regidor nacionalista, Manuel Requeijo.

"Fixéronse xa hai tempo, pero instaláronse hai uns días. A elección dos lugares determinouse polos que tiñan polo menos un veciño empadroado. Neses barrios decidimos que se instalasen primeiro os novos sinais", indica el alcalde, precisando que cada uno de estos elementos cuenta "co logo distintivo do Concello, o nome da parroquia e o do lugar no que se atopa". "Son grandes tamén para facilitar que se vexan correctamente", añadió.

Además, y con el fin de ayudar a la identificación de las distintas parroquias a los conductores o viandantes que transiten por las carreteras y pistas del municipio murés, cada una de ellas cuenta con un color diferente.

"Faltan aínda moitas por elaborar. Temos preto de 600 núcleos de poboación en Muras, polo que o ideal sería ter polo menos un sinal por núcleo, aínda que hai nalgúns lugares que teremos que instalar ou xa instalamos dous, un á entrada e outro á saída", avanzó el regidor murés, explicando que este proyecto tendrá continuidad en el futuro.

TALLER DE EMPLEO. De hecho, actualmente está en funcionamiento un nuevo taller de empleo, compartido con los municipios de O Vicedo y Ourol, que inició su actividade hace aproximadamente dos meses y que tendrá una duración de nueve.

En él, Muras vuelve a contar con un taller de carpintería con dos alumnos, que están trabajando en la confección de las nuevas señales que se seguirán instalando poco a poco en los distintos barrios.

Además, el municipio chairego también dispone de otros dos alumnos en el taller de servicios sociosanitarios.