El Concello de Muras estrena en el área de A Veiga una nueva senda peatonal

El Concello de Muras acaba de estrenar una nueva senda peatonal que parte del área recreativa de A Veiga y llega hasta la Rúa Margarida, donde están ubicadas las viviendas sociales. Los terrenos donde se ejecutó esta obra, que se realizó con fondos propios y contó con un presupuesto de unos 20.000 euros, pertenecían al Obispado.

"Solicitamos a súa cesión e concedéronnola. Así puidemos executar uns traballos nos que foi preciso realizar un desmonte de terra duns 150 metros onde posteriormente se botou pedra e zahorra", dice el regidor, Manuel Requeijo, quien confirma que en los 150 metros restantes —la senda tiene una longitud de aproximadamente 300— "instalouse unha pasarela de madeira, xa que o camiño vai moi preto dun regato".

"A idea era crear un espazo de lecer para os veciños que non tiñan ata o de agora un lugar onde pasear e facíano pola estrada. Falta instalar a iluminación na zona, pero está previsto facelo nun futuro", explica el alcalde, mientras el edil de medio rural, Mario Rouco, añade que "era unha obra moi demandada". "Cremos que esta senda axuda a dinamizar a zona e tamén mellora a seguridade dos viandantes", afirma Rouco, satisfecho al igual que el alcalde por el resultado final.

Requeijo, por su parte, recuerda además otros proyectos similares que se ejecutaron en los últimos años y que tenían como objetivo mostrar las potencialidades turísticas y paisajísticas del municipio. "Na mesma liña que esta senda, fixemos unha ruta que vai a Carelle e que ten unha distancia duns nove quilómetros de ida e volta. Tamén se adecentou outra a carón do río Eume con saída na área recreativa da Veiga e unha úlima no Viveiró, que dá a volta pola serra do Xistral", concluye.

ROMAXE. Precisamente el área recreativa de A Veiga, de donde parte este nuevo servicio, será este sábado el escenario de la tercera edición de la Romaxe Artesá da Chaira, una cita que trata de poner en valor los oficios tradicionales y el mundo rural. Desde primera hora de la mañana habrá demostraciones en vivo de una decena de artistas, venta de todo tipo de artículos hechos a mano, además de talleres gratuitos para los más pequeños, charlas informativas, espectáculos de títeres y conciertos.