El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, estrenó este viernes un parque biosaludable en Muras, que se instaló en la parcela del centro de interpretación ambiental del municipio –conocido antes como la antigua casa del médico–, y que está siendo reacondicionada gracias a una ayuda de 62.900 euros que el Concello recibió a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terra Chá.

El proyecto permitió transformar la parcela de la antigua casa del médico en una zona verde, dejando una parte pavimentada con losa y conectada mediante la construcción de una escalera en tres tramos. La propuesta también incluyó la construcción de una plaza con un mirador y recuperar los muros de piedra.

En la parte superior se instaló el circuito biosaludable, dividido en dos zonas, y compuesto por diferentes equipos de gimnasia que el propio delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, no dudó en probar durante su visita a las obras, que están muy avanzadas, ya que actualmente se trabaja en el ajardinamiento y en terminar la pavimentación.

Balseiro estuvo acompañado durante su recorrido por este espacio recuperado y que está orientado para el uso y disfrute de los vecinos, por los tenientes de alcalde Belén Chao y Mario Rouco, por representantes del PP local y del GDR Terra Chá.

"Este proxecto forma parte das iniciativas non produtivas financiadas a través do GDR, encamiñadas á prestación de servizos públicos gratuítos, a impulsar dotacións e a mellorar a calidade de vida no medio rural", destacó el delegado territorial, quien recordó que es el Concello el que lo ejecuta y que "a achega do GDR supón o 86% do investimento".