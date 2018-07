O Concello de Meira celebrou este venres un acto para formalizar o seu irmandamento cunha parroquia homónima de Moaña, unha curiosa unión que partiu dun grupo de veciños da localidade pontevedresa.

"Hai un par de meses chamáronme da asociación para invitarme a coñecer a súa parroquia e a festa que organizan todos os anos", explicou o alcalde, Antonio de Dios, quen recibiu a proposta "con moita alegría".

Antonio de Dios comprometeuse a visitar a parroquia pontevedresa os días 24 e 25, coincidindo coas súas festas patronales

É máis, non só se comprometeu a acudir ás celebracións en honra a San Bartolomeu, que serán os días 24 e 25 deste mes, senón que tamén exerceu de anfitrión cunha pequena delegación que se achegou o venres ata Meira.

Entre eles estaba Víctor Piñeiro, que foi un dos ideadores de crear esta unión entre as dúas localidades. "Iamos organizar as festas e decidimos facerlle unha invitación ao alcalde. A resposta foi marabillosa, é unha persoa excelente e estamos encantados", dixo Piñeiro, que recoñeceu que coñecía Meira "só de pasada".

"Estiven aquí cando era novo, hai moitos anos, nunha viaxe que fixen ao País Vasco", relatou, contento con poder gozar con máis calma do amplo patrimonio co que conta a localidade meirega.

De feito, este venres, tanto o rexedor como o cura, Miguel Asorey, exerceron de guías de excepción, mostrándolles os principais emblemas da vila.

"Teño atopado xente boa, pero esta é marabillosa", engadiu Piñeiro, desexoso de que o rexedor, e todos os veciños que o desexen, anímense a visitar a súa parroquia, que conta con máis de dobre de poboación da localidade lucense.

"A partir de agora xa estamos unidos un pobo co outro. Isto é só ou comezo, trataremos de seguir en contacto para poder promocionar as dúas Meiras e todas as cousas boas que teñen", concluíu Antonio de Dios.