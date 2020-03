El Concello de Meira "alivia a carga fiscal" de los afectados por la cuarentena

El Concello de Meira ha aprobado, a través de un decreto de alcaldía, la adopción de diversas medidas en materia tributaria, concretamente en lo relativo a las tasas de recogida de basura, saneamiento y abastecimiento de agua, para "aliviar a carga fiscal daqueles veciños que se ven afectados economicamente pola crise do coronavirus, ben sexa pola perda de traballo ou por non poder desempeñar a súa actividade", tal y como explica el regidor accidental, Agustín Méndez.

Desde el Concello también se le solicita a la Xunta de Galicia que se una a este tipo de iniciativas y "libere o pago do canon de auga, tanto a cota fixa como a variable", puntualiza Méndez. El dirigente meirego detalla además que el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) funciona "con normalidade". "A traballadora social do Concello esta en contacto tanto coa empresa que presta a axuda como coas persoas que a reciben", indica Méndez.

El alcalde accidental precisa además que el Concello sigue realizando tareas de desinfección en espacios públicos y recuerda que las oficinas municipales funcionan telemáticamente de 9.00 a 14.00 horas. Méndez detalla también que, a mayores de los teléfonos habilitados para los vecinos que necesiten ayuda de los servicios municipales, desde el Concello se está contactando "con persoas que viven soas ou que teñen problemas de mobilidade co fin de saber as súas necesidades".