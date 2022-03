El Concello invertirá 935.000 euros en convertir la Rúa da Pravia en bulevar

El Concello de Vilalba presentó en una rueda de prensa retransmitida en directo por Youtube su proyecto de humanización y renovación integral de la Rúa da Pravia, con el objetivo de convertir esta arteria principal en un bulevar en el que tengan un mayor protagonismo los peatones y, también, mejorar la deteriorada red de abastecimiento de agua.

El presupuesto para esta actuación, con la que esta vía quedaría de forma definitiva de sentido único, en la dirección actual, y con una plataforma única, ronda los 935.000 euros.

Este proyecto "ilusionante", tal y como lo definió la alcaldesa, Elba Veleiro, podría estar ejecutado antes de que finalice este año, según avanzaron desde el gobierno local. "En canto pechemos o financiamento poderase empezar, e o prazo de execución será de seis meses", indicó el edil de infraestructuras, Luis Fernández, que matizó que la calle no estará cortada al tráfico durante las obras.

Infografía del aspecto que tendrá la Rúa da Pravia de Vilalba. EP

Añadió que una parte de los trabajos se incluyó en el plan único de la Diputación de Lugo, con la que a mayores firmarán un convenio de colaboración. Otra parte, unos 400.000 euros, la pondrá el Concello. "Hai 330.000 euros do canon de Espina e Delfín que hai que gastalos obrigatoriamente en obras de mellora da rede de aguas", apuntó.

"O obxectivo prioritario deste proxecto é reforzar o concepto de humanización da nosa vila, recuperar os espazos para a cidadanía, que a prioridade sexan as persoas e non os vehículos. Un plan xeral no que a Rúa da Pravia debe ter un papel protagonista como a arteria principal que é", indicó Veleiro, que recordó que tuvieron que "adiantar decisións" a raíz del derrumbe y posterior incendio de la conocida como Casa das Maragatinas, supuestamente a raíz de una fuga de agua en la traída.

"Hai que facer unha actuación necesaria para solventar problemas de canalización de agua, xa que as tubaxes son moi antigas, con materiais obsoletos, e hai que repoñelas. Ademais, farase a separación de augas pluviais e fecais, para mellorar a capacidade da depuradora cando chove moito", explicó la regidora.

Además de la renovación de servicios -que incluye también el soterramiento de las redes de telecomunicaciones y electricidad y la iluminación led en toda la vía-, el cambio estético y funcional de la Rúa da Pravia es la gran apuesta del gobierno local socialista.

Infografía de un tramo de la futura Rúa da Pravia. EP

"Entendemos as dúbidas e as inquedanzas dos veciños e dos usuarios, pero estamos convencidos de que todos gozarán do resultado unha vez estean rematadas as obras", aseguró Veleiro, que defendió que el proyecto "vai ser moi beneficioso para o noso concello, tamén para a hostalaría e o comercio".

La Rúa da Pravia pasará a ser de plataforma única, en una apuesta también por mejorar la accesibilidad, tal y como señaló Marta Rouco, con un carril central de tres metros para la circulación de vehículos y con sendas rotondas en sus extremos. En ambos márgenes, se intercalarán zonas verdes con bancos y espacio para terrazas de bares con plazas de aparcamiento. Donde no se podrá estacionar será en la zona junto a la Alameda Basanta Olano, donde el firme será de granito con pizarra para integrar ambas zonas visualmente y crear una especie de plaza.

Rouco señaló que tipo de actuaciones que buscan "facilitar os tránsitos peonís e recuperar a noción de espazo de encontro e non só de paso" son "unha tendencia xeral, non é algo exclusivo de Vilalba". Además, hizo mención a las movilizaciones en contra del sentido único en la Rúa da Pravia. "O Concello si que escoita, todos os días, pero ten que tomar decisións e atallar os problemas", aseguró, al tiempo que pidió "confianza" ante este proyecto.