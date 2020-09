El Concello insta a la Diputación a rehabilitar el psiquiátrico de Castro

El gobierno local del PP de Castro de Rei presentará una propuesta al próximo pleno municipal, que se celebrará este viernes a las 16.30 horas, para instar a la Diputación de Lugo a rehabilitar el antiguo psiquiátrico San Rafael de Castro de Ribeiras de Lea para que se destine a usos asistenciales o sociales.

La administración local recuerda que el Concello cedió los terrenos a la Diputación en el año 1941 para la construcción de la granja provincial, el antiguo hogar escuela y el hospital psiquiátrico y exige que este, en desuso desde 2012, recupere el uso asistencial.

El conjunto de edificaciones, que ocupan una superficie superior a una hectárea, tiene capacidad para más de 500 residentes. "Tanto a estrutura como a cuberta permanecen inalteradas respecto á súa construción orixinaria, tendo materiais construtivos de calidade que permitirían a súa rehabilitación, podendo aproveitarse perfectamente, contando con amplos espazos, corredores e locais que cumpren coa normativa vixente en materia asistencial", destaca la propuesta de alcaldía.

"No ano 2012 o hospital psiquiátrico deixou de ter actividade como consecuencia do traslado dos internos ao hospital de Calde, que tivo lugar logo das transferencias dos hospitais da Deputación de Lugo ao Sergas, así como a integración dos traballadores do centro, e dende entón as instalacións atópanse en situación de abandono", indican desde el Concello, al tiempo que recuerdan que en 2015 el pleno de la Diputación acordó la creación de una escuela agropecuaria en el recinto, con el apoyo de la USC, "proposta que nunca chegou a materializarse, quedándose nunha mera declaración de intencións", destacan.

Desde el equipo de gobierno insisten en que existen precedentes similares de otros centros propiedad de la Diputación que fueron cedidos a asociaciones y posteriormente rehabilitados para ser destinados a usos asistenciales y sociales, "como foi o recente caso do hospital San José", por lo que, apuntan, "non debería haber impedimento en que por parte da Deputación se tratase de buscar unha solución e evitar así o seu deterioro".

En la propuesta de alcaldía barajan ideas de futuro para el antiguo hospital, como un uso residencial para personas mayores, dependientes, discapacitadas o incluso centro de día, y con respecto a la inversión económica necesaria indican que el ente provincial asumió "custos moito máis elevados noutras instalacións", como el centro de recría de Castro u otras residencias en la provincia.