Ribeira de Piquín impulsa la puesta en valor de Os Vaos como reclamo turístico

El Concello de Ribeira de Piquín acaba de rehabilitar más de 30 metros del muro que rodea la iglesia de Os Vaos, en un primer impulso para la puesta en valor de este templo y su entorno como reclamo turístico para el municipio.



"A igrexa dos Vaos é un referente, con moita historia e situada nun sitio idílico, nunha especie de illa rodeada polo río Rodil", explica el regidor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico, que asegura que el muro, que se sitúa en un camino público y da acceso al cementerio y a la propia iglesia, llevaba derrumbado casi dos décadas.



"Aproveitouse a pedra natural que había para a súa rehabilitación", indica el alcalde, que explica que para esta actuación se destinaron alrededor de 25.000 euros con cargo al Fondo de Compensación Ambiental.



"Instouse ao Bispado de Lugo para que acondicionase as paredes interiores do muro do campo da igrexa e esas obras xa se executaron", confirma el regidor de Ribeira de Piquín y el propio Obispado, que destaca la buena colaboración de la administración local.



"A nosa intención é ir rehabilitando o contorno da igrexa e a zona en xeral para potenciala turisticamente", dice el regidor, y recuerda que el año pasado se destinaron 60.500 euros a mejorar el aglomerado de la carretera que va de Os Cangos a Os Vaos. "Queda outro tramo de Muxén aos Vaos que o temos previsto para este próximo exercicio", indica, mientras anuncia que ya instaron al Obispado a arreglar la casa rectoral y a acondicionar los inmuebles que rodean la iglesia.



La iglesia de San Xoán dos Vaos fue refugio y una de las pocas en Galicia que perteneció a la Orden de San Juan de Malta, como recuerda todavía una inscripción en un reloj de sol de 1742 y obra de Juan Antonio Fernández Lombardero, un famoso relojero e inventor nacido en Vilarpescozo, en Ribeira de Piquín. Pero sus paredes, además, guardan otra curiosidad que atrae a decenas de visitas.



En la pared del pórtico de la iglesia, casi frente a la puerta, se pueden ver cinco calaveras humanas colocadas en una especie de triángulo. Es un misterio su origen y ninguno de los vivos conoce la historia real.



"Dende que se empezou a falar máis delas notouse un incremento de visitas", reconoce el alcalde, que ve en este paraje cargado de misterios, naturaleza e historia un reclamo turístico.