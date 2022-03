El Concello de Guitiriz presenta su campaña para el 8-M

El Concello de Guitiriz presentó este jueves en la Casa Habanera su campaña para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una propuesta que incluye material divulgativo en los centros, el lanzamiento de un vídeo protagonizado por seis vecinas y vecinas y la tradicional concentración el 8-M

La alcaldesa, Marisol Morandeira, incidió en que esta iniciativa "ten o obxectivo de facer ver que a masculinidade non é o oposto ao feminino, que as novas masculinidades tamén son unha forma de feminismo” y por ello se apostó por romper con los estereotipos a través de los protagonistas del vídeo, que se reafirman con la frase Eu son feminismo: Concecion Ribeiro Magalhaes, trabajadora forestal; Roberto Santamariña Amenedo, pandereteiro; Julia Saavedra Gayoso, informática y diseñadora gráfica; Danniel Andrew Whitten Losada, un joven que no teme expresar su libertad; Julia Vidal Barcón, que asume gran parte del trabajo físico en una explotación ganadera; y Secundino Trinidad Jove, que se encarga de cuidar a sus mayores en el día a día.

"Estas persoas expresan, no vídeo e no cartel, que non hai diferencias entre eles, nin persoais, nin laborais nin de ningún outro tipo", precisan desde el Concello, recordando que "o feminismo non se asocia a ningún colectivo ou xénero, que o feminismo somos todos e todas".

Las propuestas guitiricenses, que se extenderán a lo largo de todo el mes de marzo, incluyen también la difusión de material divulgativo en el Ceip Lagostelle y el Ceip Santo Estevo de Parga. El alumnado de ambos centros recibirá un cuaderno de actividades, protagonizado por Os Bolechas, en el que se abordan, de forma compresible y amena, cuestiones como los estereotipos asociados a los colores, la violencia de género, la brecha salarial o la falta histórica de derechos de la mujeres.

La conmemoración del 8-M se completa con la manifestación fijada para el martes a las 18.00 horas, con salida del Campo da Feira. Previamente, a las 17.30 horas, habrá un taller para elaborar pancartas.