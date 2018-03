El Concello de Guitiriz inicia la privatización del SAF, a concurso por 2,7 millones

El equipo de gobierno de Guitiriz aprobó ayer, con el único respaldo del edil independiente Jesús Veres, el expediente para externalizar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Una vez que el concurso, que asciende a 2.683.302,34 euros por dos años, se publique, las empresas interesadas tendrán un plazo de 15 días para presentar sus ofertas.

El PP, el BNG y el edil no adscrito Jordi Blengua se opusieron a este paso, mientras que Veres, que tuvo una discusión con el nacionalista Xose Lois González Souto 'Pereira' por esta cuestión, justificó su apoyo confiando en que ayude a reducir la lista de espera.

Las empresas interesadas, que deberán subrogar a las cerca de 30 trabajadoras del SAF, tendrán un plazo de 15 días para presentar ofertas

El portavoz popular, Xosé María Teixido, criticó al PSOE por privatizar este servicio, mientras que cuando él gobernaba, desde la oposición habían rechazado la externalización de la escuela de música. Lamentó además que no se hubiese actualizado la bolsa de empleo y aseguró que encarecería el servicio, pasando de costar 400.000 a más de 600.000 euros.

Blengua aseguró que la medida, que afecta a la "población más vulnerable", es un "error" y responde a «una mala gestión». Pidió, además, esperar por el decreto del Ministerio de Hacienda que permitirá a los concellos gastar su superávit.

Las cuatro trabajadoras del área de servicios sociales seguirán dependiendo del Concello

En la misma línea se manifestó el portavoz del BNG, que exigió retirar la propuesta, "unha mala decisión para todos os que vivimos no concello", asegurando que va a "empeorar o servizo e a calidade do emprego e aumentar o gasto". Pereira también pidió mejoras en las condiciones laborales de las auxiliares.

La alcaldesa de Guitiriz, la socialista Regina Polín, desmintió las cifras de Teixido y situó el presupuesto actual del SAF en más de 750.000 euros. Reiteró que ella no es partidaria de la externalización, pero que las limitaciones impuestas a la administración local les obligan a dar este paso: "Non nos queda outra se queremos ter o servizo", dijo, aclarando que del acuerdo entre la FEMP y Hacienda "non hai nada concreto".

El Servizo de Axuda no Fogar de Guitiriz tiene cerca de 100 usuarios, y unos 60 más en lista de espera

La firma adjudicataria tiene la obligación de subrogar los contratos de las cerca de 30 auxiliares que ahora dependen directamente del Concello. El personal municipal del área de bienestar -dos trabajadoras sociales, una educadora familiar y una auxiliar administrativa- seguirá en la plantilla del Concello, "controlando o servizo", dijo Polín.

El SAF suma casi 100 usuarios, con una lista de espera de unos 60, una decena de libre concurrencia y el resto con la dependencia reconocida, pero sin beneficiarse de ella por falta de personal, según puntualizó la regidora.