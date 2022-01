O Concello de Guitiriz denuncia actos vandálicos nos tronos dos Reis Magos

O Concello de Guitiriz denunciou este venres actos vandálicos nos tronos dos Reis Magos que estaban emprazados no Campo da Feira á espera de ser recollidos pola empresa contratada.

Desde o goberno local anunciaron que os feitos xa foron denunciados ante a Garda Civil co obxectivo de esclarecer o sucedido, atopar as persoas culpables e que asuman as consecuencias.

Todo o decorado no que se realizou a recepción das maxestades sufriu desperfectos, pero a peor parte levouna un dos asentos, ao que lle arrancaron por completo todo o lateral.

"Xa levamos unha tempada detectando comportamentos deste tipo e non podemos permitir que queden impunes. Por iso solicitamos a colaboración de todos os veciños para que isto non volva suceder", recalcaron desde o Concello, desde onde cualificaron o acontecido como "un acto sen sentido algún e totalmente incívico".

O goberno local guitiricense aproveitou para facer un chamamento á responsabilidade da xente "xa que só entre todos podemos coidar o que é ben común, sen esquecer que este tipo de danos os pagamos entre todos", concluíu.