El Concello gestionará el comedor de la EEI de Vilalba, que tendrá 49 plazas

El Concello de Vilalba gestionará de forma directa el nuevo comedor de la Escola de Educación Infantil (EEI), un esperado servicio que pondrá en marcha en el próximo curso 2020-2021 y que contará con 49 plazas.

La gestión de este comedor será uno de los asuntos que el grupo de gobierno local llevará al pleno ordinario correspondiente al mes de julio, que se celebrará este jueves 30. Así, el Concello tramitará un expediente para "pedir á Xunta formalmente a autorización" para hacerse cargo de este servicio, según explicó la concejala de servicios sociales, Marta Rouco.

"Trátase da asunción dunha competencia que non é nosa, porque en materia de educación é exclusiva do goberno autonómico. Pero impulsamos o servizo para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral, a pesar de non ser unha competencia que pertenza ao concello", añadió.

El gobierno municipal vilalbés ya elaboró una propuesta de menú adaptada a escolares de tres a seis años, diseñada por una dietista, y también un estudio económico, que concluye que este servicio costará 50.000 euros al año.

Parte del presupuesto necesario para el comedor será sufragado por la Xunta mediante un convenio de colaboración con el Concello -aportará 2,5 euros por niño y día- y las familias pagarán también una parte o no en función de su nivel de renta. El coste del menú diario, que será de cátering, oscilará entre la gratuidad y los 4,5 euros, dependiendo de los ingresos del hogar.

Desde el Concello también inciden en que la gestión de este servicio incluirá «todos os protocolos de seguridade e saúde necesarios para que os nenos fagan uso do comedor de forma segura» teniendo encuenta la actual situación derivada del coronavirus.

En el pleno también se tratará la modificación de la ordenanza reguladora de la escuela infantil municipal, por la que este servicio será gratuito para el segundo hijo.

Contratación del cátering y regulación del funcionamiento

Una vez que la Xunta autorice al Concello a gestionar el comedor de la EEI de Vilalba, se iniciará el expediente de contratación del cátering y los monitores para atender a los niños y se hará el reglamento para el funcionamiento y la ordenanza correspondiente. El Concello no se aventuró a dar plazos sobre cuando empezará este servicio.

Decoración

El comedor ya está todo equipado —a falta de unos electrodomésticos que está comprando el Concello— y decorado con unos bonitos murales, obra de Begoña Ramudo Amido.