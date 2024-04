Concello y entidades sociales avalan el proyecto de Endesa para O Tesouro

El Concello de As Pontes y distintas entidades sociales mostraron este jueves su apoyo al proyecto energético que plantea Endesa en las antiguas instalaciones mineras de O Tesouro, en Espiñaredo, que contempla la ampliación del centro logístico y de mantenimiento eólico, que esperan convertir en un punto de referencia nacional, y la construcción de un parque eólico y dos subestaciones en los terrenos recuperados de la antigua escombrera.

El regidor, Valentín González Formoso, que este jueves participó en una reunión con los técnicos que diseñaron el proyecto y con representantes de la asociación de empresarios Seara, la de comerciantes Cohempo, la asociación local de transportistas y los sindicatos UGT y CC.OO., indicó que, según las estimaciones de Endesa, este complejo contempla una inversión de 70 millones de euros y la creación de 34 empleos directos y 44 indirectos en el municipio.

Desde el Concello de As Pontes, además, destacan que este proyecto supondrá ingresos recurrentes para las arcas municipales que, señalan, "servirán para amortiguar as perdas de ingresos derivadas do peche da central térmica".

También señalan que la creación de empleos "permitirá que empregados de Endesa trasladados fóra das Pontes tras o peche da central e que aspiran a regresar ao municipio poidan facelo".

Apuesta por el sector eólico

"A aposta eólica é clave para As Pontes, dado que 400 familias viven actualmente do sector e aspiramos a que no futuro sexan máis", apuntó el regidor, que defiende que con todos los proyectos previstos As Pontes "conformará o complexo enerxético máis completo do Estado", pese al cierre de la central.

"Non só xeraremos enerxía, senón que imos afrontar o maior reto de cara ao futuro: almacenala", destacó González Formoso, que hizo hincapié en que a los proyectos de futuro de Endesa y a su planta de ciclo combinado, además de los cinco parques eólicos ya existentes en el municipio, se sumará la anunciada planta de hidrógeno verde de Reganosa y la central de bombeo reversible que, dijo, "terán un papel fundamental neste ámbito".

El regidor aprovechó para lanzar un dardo. "Non me gustaría estar na pel do BNG, que critica este investimento, e mirar á cara a todas esas persoas e empresas que manteñen a súa actividade vinculada a esta enerxía renovable", afirmó, al tiempo que defendió que "o non a todo non garante o avance social".

Renovables: la compañía proyecta ocho parques eólicos

Endesa proyecta ocho parques eólicos, que acometerá a través de su filial Enel Green Power España, con unos 500 megavatios de potencia. Cinco son en el entorno de As Pontes y son de tramitación estatal y los otros tres son en la provincia de Lugo y de tramitación autonómica.

Todos cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, pero muchos están pendientes de recursos judiciales y algunos con suspensiones cautelares.

Entorno pontés

Entre estos parques, que forman parte del Futur-e puesto en marcha por la compañía y se enmarcan dentro de la apuesta por las energías renovables, se incluye el de O Tesouro, uno de los más avanzados, pero también otros en concellos próximos a As Pontes, entre las provincias de Lugo y A Coruña, como Badulaque, Santuario, Barqueiro y Moeche. Sumarían unos 400 megavatios.

En cifras

Cuando se anunciaron estos cinco parques se hablaba de una inversión de 800 millones, con 2.000 personas para su construcción y 200 para el mantenimiento.