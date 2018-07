El Concello declarará Fillo Adoptivo de Guitiriz a Alfonso Blanco Torrado

La corporación guitiricense respaldará el jueves —salón de plenos, 19.30 horas— de forma unánime la propuesta del grupo de gobierno socialista para declarar Fillo Adoptivo de Guitiriz a Alfonso Blanco Torrado. Los cinco grupos con representación municipal han mostrado ya su intención de respaldar una distinción "moi merecida", que también estará avalada por más de medio millón de firmas recogidas en apenas unos días desde el Concello para apoyar el nombramiento.

"O traballo de Alfonso por Guitiriz e pola Chaira é público e notorio, ademais de ser unha persoa moi querida por toda a veciñanza", apunta la alcaldesa, Regina Polín, para avalar esta propuesta que llega en un año de homenajes para el máximo impulsor de la asociación Xermolos, al que le acaban de dedicar un monolito en Santa Mariña, una de las seis parroquias que lleva, y que después del verano contará con su propio Hectómetro Literario en el Paseo dos Soños de Vilalba.

Fixo moitas cousas positivas en defensa da cultura, e sempre lle ofreceu un gran apoio á xuventude

"Alfonso sempre está disposto a axudar aos demais, preocúpase máis de cumprir o que lle piden que do que necesita el mesmo", indica el portavoz del PP, Xosé María Teixido, que conoce a Alfonso desde finales de los 70 y con el que lleva tres décadas colaborando.

"Ten o protagonismo máis que ganado, porque fixo moitas cousas positivas, en defensa da cultura, e sempre lle ofreceu un gran apoio á xuventude", indica Teixido, que espera que este reconocimiento contribuya a levantarle el "ánimo" y "fortaleza" a Alfonso, que en los últimos tiempos a tenido que bajar su ritmo de trabajo por problemas de salud.

"Ha aportado mucho a la cultura gallega, como escritor, a través de Xermolos, Pardiñas, con el apoyo a Díaz Castro y a Manuel María o con su trabajo pastoral", apunta el edil no adscrito Jordi Blengua, que no solo apoya "la distinción más alta que se le puede dar a una persona no nacida en el concello", sino que también confía en que se organice un acto en el que todo el pueblo pueda ser partícipe de este reconocimiento, recordando además que en su momento ya pidió que se le dedique una calle.

Al portavoz del BNG, Xosé Lois González Souto, Pereira, le sobran las razones por las que Alfonso es merecedor de esta distinción. "En primeiro lugar, polo que traballou por Guitiriz dende que veu para aquí, polo que fixo pola cultura e tamén polo fomento da convivencia veciñal", indicó, recordando los múltiples reconocimientos que ya ha recibido por toda Galicia. "Hai poucas persoas que loiten como loitou el, que chegou a poñer cartos do seu peto para facer Pardiñas. Eso non o fai ninguén, só Alfonso", concluye.

El independiente Jesús Veres, que aún no sabe si podrá acudir al pleno del jueves por un compromiso previo, sí tiene claro que su voto será favorable. "Meréceo moito, todo o que se lle faga é merecido", sentencia.

Orden del día

Convenio para la Casa da Botica

El orden del día del pleno ordinario de Guitiriz incluye también la aprobación del nuevo convenio entre el Concello y la Diputación para convertir la Casa de Botica en una residencia de mayores y un proyecto, costeado con el plan único, para renovar el parque infantil de Sete Muíños.

Moción sobre el tren

El BNG pedirá a través de una moción que el pleno rechace el proyecto de Adif para suprimir los pasos a nivel en Parga.