O Concello das Pontes incorporará sete policías locais ao cadro de persoal

O Concello das Pontes reforzará este ano o cadro de persoal con sete policías locais, seguindo así a liña de contratacións marcada en 2022. Tres serán mediante novas prazas, para as que o goberno iniciou xa o expediente de contratación. As outras estarán ocupadas por catro auxiliares de policía, algo que xa se estaba facendo anteriormente.

En canto ás contratacións do Concello, o ano pasado realizáronse un total de 69, tanto para cubrir vacantes laborais temporais como para reforzar diferentes departamentos municipais, tales como os de Obras e Servizos, Seguridade Cidadá, Benestar Social, Cultura e Emprego.

Os empregados que se incorporaron ao Concello das Pontes foron, por unha parte, 31 peóns de obras e limpeza que se encargaron de realizar traballos de interese xeral para o municipio. Foron contratados coa liña de axudas habilitada pola Deputación da Coruña a través do Plan de Integración Laboral.

O Concello das Pontes incorporou no pasado ano 31 peóns de obras e limpeza para a realización de traballos de interese xeral

A través de varias achegas municipais, contratáronse seis administrativos e un técnico de administración xeral, tres auxiliares de biblioteca, un docente para o conservatorio municipal de música profesional, dous conserxes para os edificios culturais, así como 16 persoas para a axuda a domicilio, contando aquí tamén os catro auxiliares de policía, prazas que volverán a cubrirse este ano de novo.

Con diversas axudas, da Deputación da Coruña e do Goberno autonómico, o Concello pontés incorporou unha axente de igualdade, unha traballadora e unha educadora social, e unha directora para o Plan Integrado de Emprego das Pontes.

O Goberno autonómico e a Deputación da Coruña contribuíron á incorporación de persoal a través de varias achegas

A concelleira de Recursos Humanos, Ana Pena, remarca a importancia que teñen estas contratacións e explica que "fixeron posible mellorar os servizos municipais básicos, tales como a limpeza ou o mantemento viario, atender as persoas en situación de dependencia no domicilio e mellorar a xestión administrativa interna do concello, ao tempo que continuamos promovendo a xeración de emprego na vila".

A concelleira de Recursos Humanos tamén avanza que seguirán impulsando diferentes procesos de contratación "concorrendo ás diferentes liñas de axuda que, para tal fin, se poñan en marcha desde a Deputación da Coruña ou desde o Goberno autonómico, así como a través de fondos propios", sempre coa finalidade de "reforzar os servizos a disposición da veciñanza".