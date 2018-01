El alcalde de Cospeito, Armando Castosa, acaba de alcanzar el compromiso público del presidente de Suplusa y vicepresidente de la Diputación Provincial de Lugo, Manuel Martínez, para impulsar la construcción de un polígono industrial en la capitalidad municipal de Feira do Monte.

El regidor califica "moi positivamente" un proyecto en el que se "pon fin á parálise na que estaba sumido". "Dende que Martínez ocupou a presidencia, e logo da nosa petición para avanzar neste proceso, recibiunos no seu despacho e manifestounos a súa cooperación para axilizar dunha vez por todas o polígono de Feira do Monte, e rematar cos atrancos que nos atopamos durante as etapas dos expresidentes deste organismo provincial", argumentó Castosa.

De esta manera, se podrá dar continuidad al convenio impulsado a instancias del Concello con la Diputación, "e que xorde da vontade e compromiso da administración local por favorecer o desenvolvemento industrial no municipio e potenciar así a economía e o asentamento de novas empresas" en esta localidad chairega, según explicó el alcalde popular.

Para dar visibilidad a este proyecto de futuro, Castosa y Martínez mantuvieron una reunión con un grupo de unos 30 empresarios locales, que mostraron su interés en adquirir suelo industrial.

"Esta reunión sentou un antes e un despois no desenvolvemento do polígono, xa que acadamos o compromiso para atender unha demanda reiterada destes empresarios", concretó el alcalde, haciendo hincapié en que todos ellos registraron su interés en un documento conjunto entregado en las dependencias de la Sociedad Urbanística de Xestur.

El gobierno local, con el fin de que este proyecto sea una realidad cuanto antes, ya aprobó hace tiempo un plan de sectorización para convertir el suelo rústico en industrial, así como un proyecto de expropiación "chegándose incluso a acordos con algúns titulares dos terreos nos que está proxectada a construción do polígono", aseguró Castosa, quien explicó que Xestur también elaboró "o proxecto necesario de urbanización".

La futura área industrial se situaría en las proximidades de la carretera LU-111, en la salida de Feira do Monte hacia Rábade, en el lugar de Ardilleiros. "Será un elemento vertebrador da estrutura produtiva, albergará novos espazos empresarias, creará postos de traballo e maior asentamento de poboación", concluyó el regidor.