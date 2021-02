El Concello de Cospeito rescinde el contrato con el equipo redactor del PXOM

El Concello de Cospeito ha tomado la decisión de rescindir el contrato al equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), dado que la empresa encargada de estos trabajos incumplió de manera "reiterada" los plazos de respuesta de las alegaciones interpuestas por los vecinos, entre otras cuestiones.

El pleno de Cospeito había respaldado por unanimidad la aprobación inicial del PXOM en diciembre de 2019, un acuerdo tras el que se abrió un periodo de exposición pública en el que se presentaron "unhas 400 e pico alegacións", recuerda el regidor de Cospeito, Armando Castosa.

Este periodo, que se vio alterado por la pandemia y el confinamiento, se prolongó más de lo esperado, hasta el mes de julio de 2020. A partir de entonces, la empresa redactora tenía tres meses para dar respuesta a las alegaciones, algo que no cumplió.

"Non deu resposta ao Concello nin tampouco ás persoas que presentaron as alegacións", explica Castosa, indicando que la comisión de urbanismo tomó la decisión de transmitir a la empresa la intención de rescindir el contrato si no daba una respuesta "e non a deu, non houbo ningún tipo de comunicación pola súa parte".

"Levabamos máis de 15 anos de contrato coa firma, dun traballo de campo que empezou a dar os seus froitos en 2019 coa aprobación inicial. Foi entón cando se detectou que non se estaba cumprindo co contrato en tema de prazos, ademais de noutros informes que se podían ter feito mellor", afirma el regidor, quien espera que en un breve plazo se pueda recuperar "o tempo perdido".

La oposición se muestra a favor de la decisión, aunque subraya que los retrasos "veñen de hai moito tempo"

Así, en los próximos días, Castosa cuenta con que se acaben de redactar los pliegos de contratación y se pueda sacar a concurso público "o resto do traballo do PXOM", y que este sea realizado "da forma máis eficaz posible" para poder llegar cuando antes a la aprobación definitiva después de este importante bache en el camino.

OPOSICIÓN. Desde los partidos de la oposición se han mostrado favorables con la decisión de rescindir el contrato a la empresa, pero han afirmado que los retrasos "veñen de hai moito tempo" y que este final "xa se vía vir".

La portavoz socialista, Rosa Morán, recuerda que su grupo preguntó en "moitas ocasións" por la situación en la que se encontraba el PXOM, "criticando a tardanza" y "alertando da necesidade de que a aprobación inicial se realizase antes da entrada en vigor da nova Lei do Solo de 2016".

"Apoiamos as medidas que decida o equipo de goberno porque entendemos que é fundamental que se resolvan as alegacións presentadas en tempo e forma polos veciños, pero non podemos deixar de criticar o acontecido durante case 20 anos, nos que houbo un total abandono e ocultación de información á oposición", afirma Morán.

La portavoz del BNG, Iolanda García, se pronunció en la misma línea: "A rescisión do contrato é a mellor das noticias, pola falta de formalidade e de responsabilidade da empresa, que incumpriu reiteradamente as súas funcións", afirmó.

"Houbo deixadez tamén por parte do goberno local, que debeu mostrarse máis firme ante o incumprimento do contrato", añadió, esperanzada en que se puedan resolver pronto "as alegacións" y el plan siga adelante.