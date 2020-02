El Concello de Cospeito destina 360.000 euros a la mejora de vías...

El Concello de Cospeito destina más de 360.000 euros a la mejora de vías municipales. Las obras, la mayoría ya en ejecución pero de proyectos de 2019, se realizan en carreteras que "vertebran el municipio", tal y como indica el regidor cospeités, Armando Castosa, que explica que los viales en los que se está actuando sirven para comunicar parroquias entre sí o el municipio con otros limítrofes.

Las actuaciones, además de renovar el firme de las carreteras con aglomerado en caliente, incluyen la colocación de nueva señalización vertical y horizontal.

Entre el listado de obras que se están acometiendo, se incluyen mejoras de accesos en la parroquia de Pino, desde Catro Camiños a Broz, y en la de Santa Cristina, donde se está ejecutando la primera fase del proyecto, que va desde la carretera de Roás a Feira do Monte hasta el barrio de Abelleiras. En total, se destinan a este paquete 96.780 euros.

El Concello invierte por otra parte 96.382 euros a la mejora de accesos desde la carretera Vilalba-Meira al barrio de Mide, en la parroquia de Goá; a la segunda fase de la carretera de Santa Cristina, que en esta incluye el trazado desde el barrio de Abelleiras a la vía de Feira do Monte-O Santo, y en Muimenta, a la vía que va desde la Vilalba-Meira a O Arneiro pasando por Traba y Porto do Sal.

La mayoría de las obras ya están en ejecución

En un tercer paquete, se dedicarán 128.616 euros a la pavimentación de vías municipales en Goá —el acceso de la de Feira do Monte-O Santo a la iglesia de Goá— pasando por Casablanca y actuaciones en Xermar, de la carretera de San Martín de Lamas-Feira do Monte a la de Feira do Monte a Castro pasando por Carballosa.

Por otra parte, se acometerá la tercera fase de la carretera que va de la Feira do Monte-Vilalba a la carretera Vilalba-Meira, pasando por Tenencia, en Rioaveso, a la que se destinarán 40.000 euros.

"Aparte de la regeneración de las carreteras, lo que intentamos es que las actuaciones se mantengan tiempo, por lo que estamos usando aglomerado en caliente", resalta Armando Castosa, que hace hincapié en que se busca una mejora a la hora de la conducción, pero sobre todo de la seguridad de los usuarios de esas vías, que, resalta, "no benefician solo a los vecinos de las parroquias donde se ejecutan las obras, ya que sirven de interconexión entre parroquias y comunican con otros ayuntamientos".

Finalizada la senda de la Lagoa

El Concello acaba de finalizar las obras de la senda peatonal que une la Lagoa de Cospeito al casco urbano, por la calle Rosalía de Castro. Tras las dos fases anteriores, se acometieron ahora otras dos que mejoraron los servicios. Además, se continuó el muro de piedra paralelo y se hizo otra parte de la senda desde el centro de interpretación a la Fonte da Lagoa, que se enmarca dentro de la Ruta das Fontes.



Epicentro de las visitas

El Museo das Aves abre de viernes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 (a partir de mayo, de 16.00 a 19.00 horas).