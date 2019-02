El Concello convertirá la vieja escuela de O Paraño en un local de uso vecinal

El Concello de As Pontes destinará un total de 183.817,71 euros a las obras de acondicionamiento y mejora de la antiga escuela unitaria del barrio de O Paraño, con el propósito de convertirla en un punto de encuentro para los vecinos.

"A actuación foi consensuada coa veciñanza, tratando de dar resposta ás súas necesidades e suxestións", precisa la teniente de alcalde pontesa, Montserrat García, quien recordó que con esta intervención se atiende a una "vella demanda veciñal".

La obra se financiará íntegramente con cargo al Plan de Obras e Servizos (POS) 2018, en un proyecto pensado para respetar "a identidade tipolóxica" del inmueble, pero también adaptado a los requisitos de seguridad o eficiencia energética que marcan las normativas vigentes. Desde el Concello también destacan que se suprimirán las barreras arquitectónicas tanto exteriores como interiores del inmueble para mejorar la accesibilidad.

La reforma será integral, debido al mal estado en el que se encuentra el edificio. Así, se acondicionarán la fachada y la cubierta, además de renovar todo el interior, donde se habilitará una sala de reuniones amplia, aseos y una zona de servicios complementarios. Los trabajos se completarán con la dotación de un nuevo sistema eléctrico e iluminación, telecomunicaciones, ventilación, fontanería, saneamiento, calefacción o climatización.

La actuación incluirá también la mejora del entorno del nuevo local social, con la pavimentación del camino de entrada y la dotación de iluminación exterior con elementos que "estarán plenamente integrados coa contorna natural e respectarán as características propias da zona", tal y como precisan desde el gobierno local pontés.

PROYECTO MUNICIPAL. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio "de recuperación de vellos inmobles en desuso" impulsado por el Concello de As Pontes, que persigue como objetivos, "contribuír a recuperar o patrimonio histórico do municipio, poñelo en valor e impulsar a participación cidadá, amosando o noso compromiso co tecido asociativo das Pontes", concluyó Montserrat García.