El Concello concederá ayudas a las anpas para Madrugadores

El Concello de Vilalba ha acordado mantener el servicio de Madrugadores el próximo curso concediendo subvenciones nominativas —con una cuantía que todavía está sin determinar— a las anpas de los colegios Mato Vizoso e Insua Bermúdez y de la Escola de Educación Infantil (EEI), con el fin de que sean estas las que se encarguen de gestionarlo.

El gobierno local ha optado por esta medida, que califica de "provisional", para dar solución a una problemática que surgió el pasado curso con el anterior equipo de gobierno, y sobre la que urgía una solución para poder mantener un servicio muy demandado por los padres.

Las anpas gestionarán este servicio

Hasta este curso, el Concello contrataba directamente el servicio de transporte para los usuarios de Madrugadores, pero esa fórmula era ilegal, lo que propició la negociación de un cambio de sistema. De esas reuniones salió esta alternativa, en la que las propias anpas serán las que se encarguen de gestionar invidualmente el servicio —se había barajado la posibilidad de crear una federación, pero no prosperó— en las tres ludotecas de la localidad. Este año, además de Minds y Larilandia, el servicio de Madrugadores también se ofrecerá en una tercera ludoteca, Veoveo.

Para poder llevar a cabo esta medida, en el pleno del próximo mes de septiembre "modificaremos o orzamento co obxectivo de incluir a partida correspondente para adxudicar unha subvención nominativa a cada unha das anpas para que desenvolva o programa", explica la concejala de servicio sociales, Marta Rouco, incidiendo en que se trata de una "medida de carácter provisional" a la que han tenido que llegar pola "premura coa que tivemos que solventar o problema, que se atopaba en parálise polo desinterese do anterior executivo".

CONCILIACIÓN MUNICIPAL

El equipo de gobierno ha avanzado también que empezará a trabajar "desde xa nun plan de conciliación municipal no que definiremos este servizo e outras medidas de cara a facilitar a conciliación da vida familiar, personal e laboral". Una vez validado el plan por la Xunta "poderemos optar as axudas do goberno galego", dicen.