O Concello de Begonte mellora as infrastruturas e a calidade de vida

O Concello de Begonte, durante estes catro anos e a pesares da covid-19 fixo un esforzo moi importante na mellora da rede viaria municipal, acometendo a súa rexeneración integral con mestura bituminosa de aglomerado en quente, segundo destacou o alcalde, José Ulla.

O municipio begontino conta con 500 quilómetros de pistas municipais, unha rede viaria moi extensa. "Con todo, conseguimos mellorar a capa de rodadura da mesma en máis de 100 quilómetros, o que supón un 25% da rede municipal de estradas", afirmou o rexedor. Isto supuxo facer un importante esforzo inversor, "adicando máis de 1,6 millóns de euros nos últimos catro anos e actuando nas principais vías que vertebran e comunican as parroquias do noso Concello", engadiu Ulla.

Actuación de mellora en viarios da rede municipal do concello de Begonte. AEP

O alcalde asegura que desde o goberno local de Begonte "seguiremos apostando por desenvolver esta iniciativa, destinando a maior parte do investimento á mellora da rede viaria, realizando traballos que, ademais de rexenerar a capa de rodadura e a limpeza de cunetas, supoñen unha mellora substancial da comodidade e seguridade de peóns e vehículos que circulan por ela todos os días".

Así, durante o actual ano 2023 investiranse 400 000 euros nas estradas de Baamonde, Pacios, Illán, Begonte, Baldomar, Donalbai, Damil, Uriz e Felmil.

"Tamén queremos destacar o esforzo realizado para a extensión de servizos básicos, como é o alumeado público", indicou Ulla. Nestes catro anos estendeuse a case todo o concello o servizo de alumeado público con luminarias tipo LED, "que ademais de cumprir co seu fin, son respectuosas co medio ambiente, reducindo a pegada de carbono", subliñou.

Deste xeito, investíronse 400.000 euros neste tipo de actuacións e quedan por rematar as situadas nas casas máis illadas, nas que se instalarán luminarias autónomas LED, "que non suporán ningún custo para as arcas municipais". No mes de maio, este servizo chegará ó cento por cento de todas as vivendas.

Entre outros investimentos realizados en Begonte, foi na ampliación da praza Irmáns Souto Montenegro, a Casa consistorial e o antigo edificio da Cámara agraria onde se investiron preto de 1,5 millóns de euros, conseguindo ter unhas infraestruturas acordes ó século XXI.

Así mesmo, reformouse a praza de Baamonde, cun orzamento de 200.000 euros. Todo isto foi posible grazas ás achegas da Xunta de Galicia a través de distintas liñas de axuda e á boa situación económica do Concello, que conta con débeda cero e así permite destinar todos os recursos ó investimento.

Outro servizo básico mellorado e incrementado é a rede de sumidoiros, con melloras nas parroquias de Pacios, Baamonde e Bóveda.

Extendéronse servizos como a iluminación ou a rede de sumidoiros, ademais de despregarse a fibra óptica

Neste ano 2023 ampliarase a rede na parroquia de Bóveda, cun investimento de 50.000 euros, e na parroquia de Carral, nun proxecto valorado en case 300.000 euros e financiados na súa meirande parte pola Xunta de Galicia en colaboración co Concello de begonte.

"Temos que subliñar tamén o esforzo deste Concello para despregar a rede de fibra óptica e internet no noso concello", incidiu o rexedor.

Neste sentido, José Ulla afirmou que o despregamento da fibra óptica "é un servizo capital para o desenvolvemento do rural e que afecta a todos e todas". O alcalde engadiu que "é impensable hoxe en día poder vivir á marxe de internet. Xa dispoñemos deste servizo no 90% da extensión deste termo municipal, contando que a finais do 2023 estea presente en todas as parroquias do Concello".

A mellora das infraestruturas xunto coa chegada da fibra óptica e a rede de alta velocidade de internet "axudan a afincar, ademais de atraer, poboación ó noso Concello", valorou Ulla, quen considera que "vivir no territorio rural, e concretamente en Begonte, deixa de ser un atranco e pasa a ser unha oportunidade e unha mellora na calidade de vida".