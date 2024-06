El Concello de Begonte iniciará este julio la producción de energía propia

El Concello de Begonte prevé iniciar a finales del próximo mes de julio la producción de energía propia a través del pionero mercado local en el que están trabajando y que acaba de ser finalista en los premios de El Periódico de la Energía que se entregaron este miércoles en Madrid.

El objetivo es instalar energías limpias y crear una red independiente. Y lo harán a través de una asociación, Begonte Genera, que suma actualmente unos 20 socios, entre los que está el propio Concello, dos pymes locales, ganaderos y propietarios de naves industriales.

"Non puidemos levar o premio, pero xa só estar nominados nun certame a nivel nacional no que estaban grandes empresas, varias administracións e moitas enerxéticas xa é un recoñecemento ao traballo feito", valora el alcalde de Begonte, José Ulla, que este jueves se trasladó a Madrid para participar en la gala en la que el Concello de Begonte estaba nominado en la categoría de Mejor Iniciativa Pública Energética, que finalmente se llevó L'Energética, por un proyecto para abaratar el agua en un contexto de sequía en Cataluña.

Antes de este reconocimiento, Begonte Genera, que busca luchar contra el cambio climático al tiempo que lograr la independencia económica y abaratar la factura, ya fue seleccionado por el Idae —el segundo mejor valorado entre las 28 iniciativas apoyadas en 2022—, que financió 2.443.214 euros de los 5.284.700 euros del presupuesto total.

El proyecto cuenta con la firma Masinteligencia como socio tecnológico. "Estamos xa nunha fase moi avanzada, rematando a instalación de enerxías renovables", avanzó el regidor de Begonte, que indicó que el proyecto inicial se modificó y se descartó la instalación de la planta de biogás que había prevista por cuestiones de tiempos.

Instalación de diferentes tecnologías

Respecto a la energía fotovoltaica, ya se instalaron placas solares "en todas as cubertas que eran viables nos edificios municipais e nalgúns particulares", dice Ulla, que enumera la del centro sociocultural, la pista de pádel, el gimnasio, el pabellón o el colegio, además de varias naves del polígono industrial.

"Agora queda a instalación de máis en outras dúas naves no polígono de Carral", dice, al tiempo que explica que además de las propias placas solares se instalan baterías para almacenar la energía "e non ter dependencia nocturna".

El proyecto Begonte Genera incluye también la instalación de minieólica —"imos colocar un muíño nas próximas dúas semanas ou nas proximidades do depósito de auga de Santalla ou no de Gaibor para cubrir ese consumo", explica Ulla—, cargadores eléctricos en la Praza do Concello, que serán gratuitos para todos los socios y de pago para el resto, y el cambio de las calefacciones de gasóleo, que pasarán a ser todas de aerotermia.

"Xa está instalada no ximnasio e no centro cultural e agora faltaría a do centro de saúde, a da casa da cultura e da escola de música", dice el regidor begontés, que indica que la del consistorio no se variará porque ya es de biomasa.

Más socios para el futuro

Begonte Genera se abrirá ahora a todo el que quiera participar, que entrará como consumidor. "Ahora mesmo ten que estar nun radio de dous quilómetros da produción, o que sería Baamonde, Begonte e parroquias limítrofes, pero o obxectivo é a futuro seguir extendéndoo", dice Ulla, que indica que en otros países como Francia la legislación permite ampliarlo a un radio de diez kilómetros y destaca que el proyecto repercutirá en todos los vecinos al abaratarse la factura eléctrica del Concello.