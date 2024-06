El Concello de Begonte denuncia que un tendido caído corta una calle desde hace días

Cansados de llamar infructuosamente durante prácticamente una semana al 1002 para alertar de un tendido caído que obligó a cortar una calle al tráfico y de recibir como única respuesta un "tomamos nota", pero sin que se solucione el problema, el Concello de Begonte ha decidido remitir este miércoles un burofax a la compañía telefónica para reclamarle que actúe. Además, el alcalde, José Ulla, ha advertido a la Guardia Civil del peligro que supone esta circunstancia, avanzando que si no se soluciona, presentará la pertinente denuncia.

"Sentimos impotencia, pasamos o aviso para que viñeran reparalo pero non nos fixeron nin caso", asegura el regidor municipal, que ha decidido dar este nuevo paso tras "cansarnos de notificalo" a través de las vías ordinarias.

El alcalde begontés explica que el cableado "leva tirado" desde hace una semana, imposibilitando la circulación de vehículos, además de suponer "un risco para a seguridade para os peóns" que utilizan con frecuencia esta vía, muy transitada pues en ella se encuentra el acceso al centro de salud y a diferentes dotaciones municipales como la pista de pádel, el gimnasio o el centro sociocultural. Sirve además de conexión entre la N-VI y el acceso a la A-6 e incluso con el propio polígono industrial.

Incidente con un camión

"Non podemos ter tanto tempo unha vía cortada por culpa da súa incompetencia, desidia e falta de interese por resolver unha incidencia", defiende Ulla, que explica que un camión que circulaba por la calle impactó en el tendido y provocó que este quedase suspendido a poca altura. De este incidente se dio parte e incluso se movilizaron la Guardia Civil y el GES de Friol-Palas. También se señalizó para advertir que se circulase con precaución.

El tendido acabó finalmente en el suelo, lo que tanto pudo ser porque el poste que lo sostenía se cayó o porque otro vehículo al pasar enganchase los cables y acabase de tirarlos. Esto obligó al Concello de Begonte a cortar la calle a la circulación.

El acalde explica que desde el Concello no tienen constancia de que el servicio telefónico o de datos se halla visto afectado por este incidente, ya que el cableado no está cortado. De hecho, detalla que esta línea es la que da cobertura al gimnasio municipal, la pista de pádel, el centro sociocultural o el centro de salud, además de a alguna vivienda particular de la zona.