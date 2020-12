El concello de Begonte adjudica el SAF por un millón de euros para dos años

El Concello de Begonte acaba de adjudicar a la empresa pontesa Virxe do Carme S.L. el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para los próximos dos años, prorrogables a otros dos. El contrato con la firma de As Pontes, que ya prestaba el servicio en el municipio chairego, tiene una cuantía de 510.681 euros al año e incluye un total de 30.660 horas.

Al concurso se presentaron dos empresas -Servital y Virxe do Carme- y finalmente se adjudicó a la que obtuvo la mejor puntuación, con la que se adjudicó la hora de servicio en un máximo de 15,99 euros, pese a que el precio de salida inicial se ofertaba en 17 euros. También se redujo al máximo el precio de las horas extra.

El Servizo de Axuda no Fogar en Begonte da servicio a unos 70 usuarios de todo el concello y cuenta con casi una veintena de auxiliares.

"O novo contrato inclúe unha serie de melloras por parte da empresa que aporta axudas técnicas, como cinco unidades de guindastre de mobilización, 15 camas articuladas con todos os compoñentes, incluídos os colchóns de todas, e cinco unidades de cadeiras para duchas", indica el regidor de Begonte, José Ulla, que destaca "o bo funcionamento dun servizo municipal que está externalizado".

La empresa adjudicataria, además, incluyó en su oferta una bolsa anual de 800 horas sin coste alguno, 245 horas de servicio de podología, también gratuitas, además de 245 horas más de servicio de barbería y otras 225 horas de servicio de fisioterapia sin coste.

"O Servizo de Axuda no Fogar é un servizo esencial no que cada vez hai máis necesidades. Hai moita demanda e non se dá cuberto, e os concellos temos que facer un esforzo moi importante para poder mantelo, xa que nin a Xunta nin o Estado aportan o 50% do orzamento que deberían. A Xunta achégase a un 40% pero o Estado non chega ao 25% e para os concellos supón un gasto moi elevado, pero loxicamente non imos deixar á xente desatendida, aínda que si supón recortar en outras inversións", valora el regidor begontés.

Para el Concello de Begonte, con una población que ronda los 3.000 habitantes, el SAF supone una inversión de 155.000 euros anuales.

CORONAVIRUS. El regidor de Begonte destaca "o magnífico traballo das auxiliares, sobre todo nestas circunstancias" y hace hincapié en su "responsabilidade" y en que no hubo ningún contagio por coronavirus en el SAF. "Tamén hai que destacar o labor que fai a traballadora social do Concello. Os usuarios están moi contentos co servizo e é unha sinerxia de todos", añadió Ulla.