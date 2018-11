Xermade apuesta por el Batán de Folgoso como un reclamo turístico

El Concello de Xermade mantiene su apuesta por situar al Batán de Folgoso como un reclamo turístico más del municipio, un objetivo que será posible gracias a las obras que se acaban de ejecutar en varios elementos de una ruta que incluirá en un futuro en un centro de interpretación etnográfico.

Así lo confirmó este miércoles el regidor, Roberto García, en el transcurso de la visita que realizó junto al delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro; al portavoz del PP local y presidente de la asociación Roteiros da Carba, Antonio Riveira, y al secretario del GDR, Jaime González, entidad que financia en torno al 80% de las obras.

Los trabajos, que se ejecutarán en dos fases -la primera acaba de concluir-, contarán con un presupuesto total de 80.000 euros, de los que 63.000 proceden de la Consellería de Medio Rural -a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terra Chá- y 18.000 de las arcas municipales.

En la primera parte de las obras, se lograron recuperar las cubiertas de dos antiguas plantas de la luz, además de las del Muíño de Folgoso y del Muíño de Orxás.

También se realizaron tareas de limpieza en un batán -antiguas máquinas de madera que hacían los tejidos más blandos-, unos trabajos que en la próxima fase se ejecutarán en otro de estos inmuebles históricos.

"Tamén se recuperará a Moa de Orxás -que se utilizaba para afilar herramientas-, un dos elementos que farán desta unha ruta aínda máis espectacular", indicó Riveira, recordando que se colocarán paneles informativos "para explicar o uso que tiñan estes edificios ao longo da historia".

El alcalde, Roberto García, auguró un gran éxito para el futuro centro de interpretación. "Cremos que virán moitos visitantes e que isto axudará a dinamizar a economía do municipio", indicó, recalcando la importancia de que "elementos como o batán, que forma parte do legado que deixaron os nosos antepasados, non caian no olvido".

Tanto el delegado territorial como el secretario del GDR aplaudieron el proyecto, "que é un claro exemplo de desenvolvemento rural", dijeron.