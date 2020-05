As Pontes aprueba el plan de Endesa para urbanizar As Veigas con 4,5 millones

La junta de gobierno local del Concello de As Pontes acaba de dar luz verde a la aprobación inicial del proyecto de urbanización del Poboado das Veigas, en el que Endesa invertirá 4,5 millones de euros antes de ceder la titularidad de los terrenos a la administración local, tal y como se acordó en el convenio firmado ya en el año 2016. El Poboado das Veigas, promovido por la empresa nacional Calvo Sotelo en los años 50 para ofrecer una vivienda a los trabajadores de la fábrica, es el único que sigue siendo propiedad de Endesa en la actualidad, ya que la eléctrica puso a la venta las viviendas del resto de poblados hace más de una década.

"Culmina así un arduo camiño iniciado no ano 2011 que permitirá que a veciñanza do ámbito das Veigas se vexa equiparada en dereitos e servizos ao resto dos veciños e veciñas pontesas", valora el concejal de urbanismo, Antonio Alonso, que recuerda que el Concello exigió a Endesa estos trabajos antes de la cesión del poblado, "evitando erros do pasado, como cando se recibiron os poboados da Fraga, Barreiro, Muíño e Magdalena cos servizos urbanos sen actualizar, circunstancia que nos obrigou a investir máis de seis millóns de euros na súa renovación", precisa el edil.

El proyecto presentado por Endesa contempla una transformación integral de los equipamientos públicos que permitirá la renovación de los servicios de saneamiento, abastecimiento, alumbrado, red eléctrica y telecomunicaciones, así como completar la urbanización necesaria para que los terrenos consigan la condición de solar.

Endesa entregará los espacios de titularidad pública al ente municipal (vías, zonas verdes y equipamientos) y pasarán "a formar parte do tecido urbano do municipio, o que nos permitirá darlle aos seus actuais residentes os mesmos servizos que a toda a veciñanza", indica Alonso, que anuncia que se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días para presentar alegaciones y posteriormente el Concello podrá otorgar la licencia para iniciar los trabajos.

Estas obras son muy ansiadas por los vecinos de As Veigas, que llevan años esperando. Después será la eléctrica la que tendrá que negociar con ellos la venta de las viviendas.