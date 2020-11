El Concello de Abadín opta por suspender la tradicional Feira de Santos de Gontán

La corporación del Concello de Abadín, tras celebrar una junta de gobierno local, decidió suspender su tradicional Feira de Santos de Gontán, una de las citas más multitudinarias de estas fechas en la comarca chairega, que estaba previsto que se celebrara el próximo sábado 7 de noviembre.

Ante la evolución de la pandemia de covid-19 y el incremento de restricciones por parte de la Consellería de Sanidade por las que se limitan las reuniones a un máximo de cinco personas, el gobierno local tomó esta decisión que "lamentan", pero "é o máis sensato que se pode facer agora mesmo".

Este será el primer año desde que hay registros en el que Gontán no acogerá la Feira de Santos, que reunía a centenares de visitantes, más de 100 puestos de artesanía, productos alimentarios y textil y calzado, así como numerosas cabezas de ganado, en especial equino y vacuno. En concreto, el pasado año se pusieron a la venta 600 animales en el recinto ferial y el Concello abadinés repartió 800 euros en premios para los mejores ejemplares.

Por su parte, la feria quincenal que se celebra en Gontán también está en el aire y el alcalde, José María López Rancaño, opta por la prudencia. "Ata o xoves non decidiremos se se celebra ou non a feira do sábado 7, á espera de ver como evolucionan os protocolos sanitarios e a pandemia", apuntaba el regidor de Abadín.