El Concello de Abadín mejora el depósito que da agua a Cabanela y Vilaseñor

El Concello de Abadín inició este fin de semana los trabajos para acondicionar el depósito de agua que da servicio a los barrios de Cabanela y Vilaseñor, en la parroquia de Vilarente, una actuación muy demandada por los vecinos y a la que la administración local se había comprometido hace tiempo. El presupuesto ronda los 8.000 euros.

"La actuación ya está casi lista. Lo que se hizo fue isotermizar el depósito de agua para que no tenga fugas y no haya problemas con el suministro", explicó el regidor, José María López Rancaño, que recordó que esa traída todavía no es de titularidad municipal.

"Se pidió la reversión al Ayuntamiento hace aproximadamente un año, pero de momento la titular es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil", apuntó el regidor abadinés, que indicó que la cesión ya estuvo expuesta al público pero que falta el trámite de confirmación.

Durante las actuaciones en el depósito, desde el Concello avisaron que se procedería a un corte en el suministro de agua, pero se derivó del depósito del Monte Argán, que sirve a casi todo Vilarente, A Graña, Moncelos, Aldixe, Baroncelle y parte de Castromaior y de As Goás.

La próxima actuación será colocar una bomba para solucionar los problemas de escasez de agua en el verano. "Ahora tienen suministro", confirma López Rancaño, que adelantó que ya tienen solicitados los permisos a Begasa y a la Diputación de Lugo para poder hacer la obra.

La mejora en el suministro de agua en estos barrios es demandada desde hace tiempo y suscitó ya varias polémicas y movilizaciones. Unos vecinos llegaron a encadenarse delante de la casa consistorial y un grupo de propietarios de varias casas afectadas convocaron una manifestación para este sábado, para visibilizar su problema en el marco de la Feira de Santos, tras ser aplazada. Finalmente, y a la espera de la asamblea que tienen prevista para este viernes, barajan cancelarla.