El Concello de Abadín debe abonar 60.000 euros por problemas en la depuradora

El Concello de Abadín tendrá que abonar 60.000 euros por una multa tramitada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil al haberse registrado una serie de vertidos en la depuradora municipal.

Según indicó el regidor, José María López Rancaño, esta problemática se remonta ya al año 2020, cuando un particular interpuso una denuncia por el mal funcionamiento de la instalación y por unos supuestos vertidos.

"O saneamento entre Abadín e Gontán é atravesado polo río en tres ou catro sitios e nalgúns casos vai paralelo. As tubaxes son de formigón e ás veces móvense as cabezas e entra auga do río que ía á depuradora", explicó el alcalde, indicando que mientras estaban buscando dónde se encontraba el problema, algo que no era fácil de localizar, fue cuando recibieron la denuncia.

"A sanción chegou nunha época na que a secretaria anterior estaba para marchar, houbo un breve tempo no que non tivemos esa figura e o único que se tramitaban eran os abonos das nóminas", indica López Rancaño, aclarando que la multa de 60.000 euros no es nueva, sino que es la misma que ya habían recibido con anterioridad pero cuya cuantía se elevó sustancialmente.

"Os retrasos na tramitación e no pago pola falta de secretaria foron os que elevaron o custo da multa", asegura el regidor abadinés, José María López Rancaño.

OPOSICIÓN. La oposición, representada por el PSOE, se ha mostrado molesta por la elevada cuantía "que temos que pagar con cartos de toda a veciñanza pola incompetencia política do goberno do PP", criticaron los socialistas, asegurando que la multa, según conocieron por el secretario en la última sesión plenaria, se debía a una "conduta reiterativa infractora, debido ás numerosas sancións que se lle aplicaron anteriormente e ás que o Concello fixo caso omiso", dicen.

En este sentido, los socialistas recuerdan que registraron diversas iniciativas en pleno solicitando "o arranxo desta dotación prioritaria e imprescindible para toda a veciñanza" y aseguran que siempre "nos atopamos coa negativa por resposta".

"Estas son as solucións do PP de Abadín, nin fan, nin se preocupan, nin deixan facer. A depuradora ten que funcionar con todas as garantías. É pola saúde de toda a veciñanza", incidió su portavoz, Pablo Díaz, que entiende que este tipo de problemas hay que afrontarlos "dende a responsabilidade e a humildade".