Con rumbo firme al triunfo

El regatista Javier Martínez lleva solo cuatro años en el mundo de la vela, pero ya ha conquistado uno de los trofeos internacionales más importantes de un deporte en pleno crecimiento en As Pontes.

El joven participó como tripulante de Pablo Cabello en el Campeonato Ibérico Vaurien, disputado hace unos días en la Ría de Vigo, una experiencia "inolvidable" a la que llegó por sorpresa.

"Pablo vino a la Copa de España que se celebró en el lago y me comentó que su compañero habitual tenía otros compromisos y que no podía asistir. Me propuso ir con él y no lo dudé. Era una oportunidad única e irrechazable", cuenta el joven de 15 años, que califica de "muy buena" su participación en la regata, donde solo se disputaron dos mangas en las que consiguieron un primer y un segundo puesto.

Esos resultados fueron suficientes para auparlos como ganadores de un trofeo histórico —se celebra desde 1971— que desde ya llevará sello pontés. "Tengo que custodiar el trofeo este año. En él aparecen los nombres de todos los que han ganado", indica con una sonrisa el regatista, que tendrá que devolverlo en la próxima edición —el campeonato se disputa de forma alterna en España y Portugal—, donde le encantaría repetir la experiencia.

Hasta llegar a aquí, Javier ha tenido que entrenar mucho e interiorizar conceptos sobre rumbos o vientos. "Venimos los sábados y los domingos a entrenar al lago. Hay parte teórica, pero también hacemos campos de regatas", cuenta, recalcando que la vela es un deporte muy sacrificado.

"En invierno hace frío, llueve... Y, además, no es como el fútbol. Aquí tienes que destinar una hora a montar y otra a desmontar. Lleva más tiempo y más trabajo. Te tiene que gustar", explica, sin perder de vista ese sueño de poder asistir algún día a un Mundial.

Y es que no descarta en un futuro, cuando se vaya a estudiar fuera, poder continuar con rumbo firme en esta disciplina. Siempre y cuando el presidente del Club de Vela Fluvial de As Pontes se lo permita. "Temos cláusula de rescisión", dice entre risas Miguel Ferreiro, quien califica el hito conseguido por Javier de "espaldarazo" para un deporte que "é practicable nas Pontes".

"A vela xa é un deporte co que se pode contar a nivel local e, ademais, somos o único referente de clase Vaurien no norte de Galicia", explica Ferreiro, que anima a los vecinos a probar la experiencia.

"É chamativo, pero a maioría dos que veñen a navegar son de fóra. Temos xente de Vilalba, Lugo, Santiago, Ferrol, A Coruña, Ponferrada e incluso de Asturias", indica el presidente de un club que suma unos 60 socios, y que además de celebrar el triunfo de su alumno aventajado, ya trabaja en una nueva temporada.

La entidad acudirá a regatas en Vigo u Ondarribia y tiene previsto promover intercambios con otros clubs de vela de la zona.